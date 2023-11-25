7 معلومات عن مباراة الزمالك وأبو سليم اليوم الأحد 26 / 11 / 2023 بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبي فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الزمالك وأبو سليم في الكونفدراليةافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، وفى المقابل فاز أبو سليم الليبى فى مباراته الأولى فى البطولة على نظيره الأوليمبى الباجى التونسى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً فى مباراة الإياب وتخطى بطل ليبيا منافسه كمبالا سيتى الأوغندى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الإياب ليصعد لدور المجموعات.2_كشف حساب الزمالك أمام الأندية الليبية

خاض الزمالك من قبل 4 مواجهات ضد الأندية الليبية فى البطولات الأفريقية، فاز في 1 وتعادل 2 وخسر 1.

ويشارك أبو سليم لأول مرة فى تاريخه قاريا، لذلك سيلتقي كلاهما لأول مرة تاريخيا.





3_الزمالك يتفوق على أبو سليم الليبى في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأبو سليم الليبى 650 ألف إسترلينى.4_كشف حساب الأندية المصرية أمام الليبية تكمن الغلبة للأندية المصرية فى مواجهة الليبية قبل لقاء الزمالك وأبو سليم برصيد 22 انتصارا و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 40 مواجهة سابقة.5_مجموعة الزمالك فى الكونفدراليةويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".6_جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024الزمالك × أبو سليمسوار × الزمالك الزمالك × ساجرادا ساجرادا× الزمالك أبو سليم × الزمالك الزمالك × سوار7_القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.