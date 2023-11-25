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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكولومبي تطورات الأوضاع في غزة

11/25/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الكولومبي ألفارو ليفا دوران اليوم السبت تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وتضرر المدنيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الكولومبي.
وأضاف البيان ان الجانبان ناقشا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. (النهاية)

ع س ط



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