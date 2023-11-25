وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكولومبي تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الكولومبي ألفارو ليفا دوران اليوم السبت تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وتضرر المدنيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الكولومبي.
وأضاف البيان ان الجانبان ناقشا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. (النهاية)
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