(أرسنال) يخطف فوزا صعبا من (برينتفورد) بهدف نظيف ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 25 - 11 (كونا) -- خطف (أرسنال) فوزا ثمينا وبشق الأنفس من مضيفه (برينتفورد) بهدف نظيف سمح له باعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة الجولة ال13 التي جرت اليوم السبت.
وانتظر (أرسنال) لغاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة ليوقع مهاجمه الالماني كاي هافيرتز الهدف الوحيد ومعه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد النادي اللندني إلى 30 نقطة في صدارة الدوري.
وتراجع (مانشستر سيتي) بذلك إلى المركز الثاني بمجموع 29 نقطة يليه (ليفربول) ب28 نقطة. (النهاية)
م ر ن / ر ج
MENAFN25112023000071011013ID1107485333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.