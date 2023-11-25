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(أرسنال) يخطف فوزا صعبا من (برينتفورد) بهدف نظيف ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

11/25/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 25 - 11 (كونا) -- خطف (أرسنال) فوزا ثمينا وبشق الأنفس من مضيفه (برينتفورد) بهدف نظيف سمح له باعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة الجولة ال13 التي جرت اليوم السبت.
وانتظر (أرسنال) لغاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة ليوقع مهاجمه الالماني كاي هافيرتز الهدف الوحيد ومعه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد النادي اللندني إلى 30 نقطة في صدارة الدوري.
وتراجع (مانشستر سيتي) بذلك إلى المركز الثاني بمجموع 29 نقطة يليه (ليفربول) ب28 نقطة. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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