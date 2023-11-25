دوري روشن السعودي: الاهلي يتعادل سلبا مع الشباب ضمن منافسات الجولة ال14

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 25 - 11 (كونا) -- تعادل فريق (الاهلي) مع نظيره (الشباب) سلبا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال14 لدوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الامير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة.
ومنذ بداية المباراة حاول لاعبو الفريقين تسجيل الأهداف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بينهما ويكتفي كل فريق بأخذ نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وبذلك ارتفع رصيد الاهلي الى 27 نقطة بالمركز الثالث في الجدول فيما وصل فريق الشباب الى رصيد 16 نقطة.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز فريق (الفيحاء) على فريق (الفتح) بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح بمدينة الاحساء فيما فاز فريق ضمك على فريق أبها بنتيجة (4 - 2) في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.
وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز فريق الوحدة على فريق الخليج بنتيجة (3 - 1) في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة. (النهاية)
ف ن / ر ج
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