بوركينا فاسو: السلطات الصحية تعلن تسجيل 356 وفاة بحمى الضنك خلال شهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في بوركينا فاسو اليوم السبت عن وفاة 356 شخصا بسبب حمى الضنك وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر الماضي الى منتصف نوفمبر الجاري.
وقالت السلطات الصحية في بيان إنه "تم في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري تسجيل 59 حالة وفاة" مشيرة إلى أنه "تم خلال نفس الفترة الإبلاغ عن تسجيل 13896 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك بينها 6829 حالة محتملة و1101 حالة خطيرة استدعت إدخالها المستشفى".
وأوضح البيان أن "السلطات العمومية أطلقت حملة لرش مواد قاتلة للبعوض في المدينتين الأكثر تأثرا وهما العاصمة (واغادوغو) الواقعة بالوسط والعاصمة الاقتصادية (بوبو ديولاسو) الواقعة غربي البلاد".
وأشارت إلى أنه منذ يناير 2023 سجلت البلاد الواقعة غربي القارة الإفريقية 570 وفاة بسبب هذا المرض الشائع في إفريقيا والذي ينتقل عن طريق البعوض.
وتشهد بوركينا فاسو وفيات جراء حمى الضنك منذ الستينيات من القرن الماضي لكن أول جائحة موثقة في البلاد جراء هذا الداء تعود إلى سنة 2017 حيث لقي 13 شخصا مصرعهم بسبب الإصابة. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN25112023000071011013ID1107485331
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