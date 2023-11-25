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بوركينا فاسو: السلطات الصحية تعلن تسجيل 356 وفاة بحمى الضنك خلال شهر

11/25/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في بوركينا فاسو اليوم السبت عن وفاة 356 شخصا بسبب حمى الضنك وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر الماضي الى منتصف نوفمبر الجاري.
وقالت السلطات الصحية في بيان إنه "تم في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري تسجيل 59 حالة وفاة" مشيرة إلى أنه "تم خلال نفس الفترة الإبلاغ عن تسجيل 13896 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك بينها 6829 حالة محتملة و1101 حالة خطيرة استدعت إدخالها المستشفى".
وأوضح البيان أن "السلطات العمومية أطلقت حملة لرش مواد قاتلة للبعوض في المدينتين الأكثر تأثرا وهما العاصمة (واغادوغو) الواقعة بالوسط والعاصمة الاقتصادية (بوبو ديولاسو) الواقعة غربي البلاد".
وأشارت إلى أنه منذ يناير 2023 سجلت البلاد الواقعة غربي القارة الإفريقية 570 وفاة بسبب هذا المرض الشائع في إفريقيا والذي ينتقل عن طريق البعوض.
وتشهد بوركينا فاسو وفيات جراء حمى الضنك منذ الستينيات من القرن الماضي لكن أول جائحة موثقة في البلاد جراء هذا الداء تعود إلى سنة 2017 حيث لقي 13 شخصا مصرعهم بسبب الإصابة. (النهاية)

م ر / ر ج



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