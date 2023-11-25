نهائيات (بطولة كأس العالم للرماية) تختتم منافساتها في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 – 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت منافسات نهائيات بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن التي استضافها الاتحاد القطري للعبة طيلة 6 أيام متتالية بمجمع ميادين (لوسيل) تحت رعاية اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة نخبة أبطال العالم للرماية الذين يمثلون 42 دولة.
وشهدت منافسات اليوم الاخير للبطولة إقامة نهائيات (السوبر فاينل) في مسابقات (المسدس السريع 25 مترا) رجال و(السكيت) و(التراب) اذ في منافسة (السوبر فاينل) لمسابقة (المسدس السريع 25 متر) رجال نجح الصيني لي يوهونج في الفوز باللقب بعد أن حل بالمركز الأول وجاء الفرنسي كليمون بيساجات بالمركز الثاني والالماني بيتر فلوريان بالمركز الثالث.
أما في (سوبر فاينل) لمسابقة (السكيت) فقد توج الدنماركي ايميل بيترسون باللقب بعد أن حل بالمركز الأول فيما حلت الامريكية فيزي جو دانيا بالمركز الثاني وجاء الايطالي ايليا سدريسيولي بالمركز الثالث فيما حقق التركي أوجوزان توزان لقب (السوبر فاينل) لمسابقة (التراب) بعد أن حل بالمركز الأول.
وتعتبر نهائيات بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن أكبر البطولات على أجندة الاتحاد الدولي للرماية حيت شهدت مشاركة أفضل 12 راميا ورامية في التصنيف الدولي للرماية في كل لعبة بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة في بطولة العالم الأخيرة في اذربيجان إلى جانب مشاركة رماة الدولة المضيفة قطر ببطاقات دعوة.
كما تعد هذه النهائيات ثالث بطولة دولية وسادس بطولة رسمية تقام على مجمع ميادين (لوسيل) هذا الموسم وهي آخر وأقوى بطولات الموسم الحالي وتعتبر استعدادا للبطولة المقبلة التي ستقام في إبريل 2024 بالدوحة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. (النهاية)
س س س / ر ج
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