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نهائيات (بطولة كأس العالم للرماية) تختتم منافساتها في قطر

11/25/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 – 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت منافسات نهائيات بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن التي استضافها الاتحاد القطري للعبة طيلة 6 أيام متتالية بمجمع ميادين (لوسيل) تحت رعاية اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة نخبة أبطال العالم للرماية الذين يمثلون 42 دولة.
وشهدت منافسات اليوم الاخير للبطولة إقامة نهائيات (السوبر فاينل) في مسابقات (المسدس السريع 25 مترا) رجال و(السكيت) و(التراب) اذ في منافسة (السوبر فاينل) لمسابقة (المسدس السريع 25 متر) رجال نجح الصيني لي يوهونج في الفوز باللقب بعد أن حل بالمركز الأول وجاء الفرنسي كليمون بيساجات بالمركز الثاني والالماني بيتر فلوريان بالمركز الثالث.
أما في (سوبر فاينل) لمسابقة (السكيت) فقد توج الدنماركي ايميل بيترسون باللقب بعد أن حل بالمركز الأول فيما حلت الامريكية فيزي جو دانيا بالمركز الثاني وجاء الايطالي ايليا سدريسيولي بالمركز الثالث فيما حقق التركي أوجوزان توزان لقب (السوبر فاينل) لمسابقة (التراب) بعد أن حل بالمركز الأول.
وتعتبر نهائيات بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس والشوزن أكبر البطولات على أجندة الاتحاد الدولي للرماية حيت شهدت مشاركة أفضل 12 راميا ورامية في التصنيف الدولي للرماية في كل لعبة بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة في بطولة العالم الأخيرة في اذربيجان إلى جانب مشاركة رماة الدولة المضيفة قطر ببطاقات دعوة.
كما تعد هذه النهائيات ثالث بطولة دولية وسادس بطولة رسمية تقام على مجمع ميادين (لوسيل) هذا الموسم وهي آخر وأقوى بطولات الموسم الحالي وتعتبر استعدادا للبطولة المقبلة التي ستقام في إبريل 2024 بالدوحة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. (النهاية)

س س س / ر ج



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