الدوري الايطالي: ميلان يثبت موقعه أمام ملاحقه نابولي بالفوز على فيورنتينا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 25 - 11 (كونا) -- عزز فريق ايه سي ميلان موقعه في الدوري الايطالي بالفوز على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد ليستمر في تقدمه على ملاحقه نابولي الذي تغلب على اتالانتا اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر المبكرة.
وفي آخر مباريات السبت على ملعب استاد (مياتسا) بميلانو تغلب (الروسونيري) صاحب الأرض على ضيفه العنيد فيورنتينا بهدف ثمين سجله ثيو هيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وفي وقت سابق عاد نابولي الزائر من مدينة بيرغامو بكامل النقاط بالفوز على اتالانتا بهدفين سجل أولهما خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 44 من الشوط الأول والجيف الماس الهدف الثاني في الدقيقة 79 مستردا الفوز من أتالانتا الذي أدرك التعادل بهدف وحيد سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 53 .
وبهاتين النتيجتين في انتظار باقي مباريات الجولة يبقى انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 31 نقطة يليه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 29 نقطة ثم ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 26 نقطة يلاحقه نابولي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. (النهاية)
م ن / ر ج
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