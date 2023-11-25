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الدوري الايطالي: ميلان يثبت موقعه أمام ملاحقه نابولي بالفوز على فيورنتينا

11/25/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 25 - 11 (كونا) -- عزز فريق ايه سي ميلان موقعه في الدوري الايطالي بالفوز على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد ليستمر في تقدمه على ملاحقه نابولي الذي تغلب على اتالانتا اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر المبكرة.
وفي آخر مباريات السبت على ملعب استاد (مياتسا) بميلانو تغلب (الروسونيري) صاحب الأرض على ضيفه العنيد فيورنتينا بهدف ثمين سجله ثيو هيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وفي وقت سابق عاد نابولي الزائر من مدينة بيرغامو بكامل النقاط بالفوز على اتالانتا بهدفين سجل أولهما خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 44 من الشوط الأول والجيف الماس الهدف الثاني في الدقيقة 79 مستردا الفوز من أتالانتا الذي أدرك التعادل بهدف وحيد سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 53 .
وبهاتين النتيجتين في انتظار باقي مباريات الجولة يبقى انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 31 نقطة يليه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 29 نقطة ثم ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 26 نقطة يلاحقه نابولي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. (النهاية)

م ن / ر ج



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