(أتلتيكو مدريد) يهزم (مايوركا) بهدف نظيف في الدوري الإسباني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 11 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (مايوركا) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) ليحصد أصحاب الأرض النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 31 نقطة لينتزع المركز الثالث بالترتيب من (برشلونة) بفارق الأهداف فيما تجمد رصيد (مايوركا) عند تسع نقاط في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (برشلونة) في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام (رايو) في وقت سابق اليوم فيما يحل الوصيف (ريال مدريد) ضيفا على (قادش) غدا الأحد على ان يختتم المتصدر (جيرونا) منافسات الجولة بمواجهة (أتلتيك بلباو) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
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