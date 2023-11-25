-->

Sunday, 26 November 2023 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(أتلتيكو مدريد) يهزم (مايوركا) بهدف نظيف في الدوري الإسباني

11/25/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 11 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (مايوركا) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) ليحصد أصحاب الأرض النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 31 نقطة لينتزع المركز الثالث بالترتيب من (برشلونة) بفارق الأهداف فيما تجمد رصيد (مايوركا) عند تسع نقاط في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (برشلونة) في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام (رايو) في وقت سابق اليوم فيما يحل الوصيف (ريال مدريد) ضيفا على (قادش) غدا الأحد على ان يختتم المتصدر (جيرونا) منافسات الجولة بمواجهة (أتلتيك بلباو) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN25112023000071011013ID1107485328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث