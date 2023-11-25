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مصر تعلن وصول 13 اسرائيليا و4 تايلانديين الى معبر رفح البري

11/25/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 11 (كونا) -- ذكرت وسائل اعلام مصرية اليوم السبت ان 13 اسرائيليا واربعة من رعايا تايلند وصلوا الى معبر رفح البري وذلك ضمن المرحلة الثانية لصفقة تبادل الاسرى والمحتجزين.
وقالت قناة (القاهرة) الاخبارية المصرية عبر لقطات مباشرة ان الاطقم الطبية المصرية تجري الفحوصات اللازمة على الرهائن تمهيدا لتسليمهم الى الجانب الاسرائيلي.
وأفادت القناة بأن الوفد الأمني المصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين بمنطقة (عوفر) وينسق مع الطرفين لإتمام عملية التبادل وذلك بعدما اعلنت مصر نجاحها في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.
وفي اليوم الأول من الهدنة أمس أفرجت حركة (حماس) الفلسطينية عن 13 رهينة بينها 9 نساء و4 أطفال فيما أطلق الكيان الاسرائيلي المحتل سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة و15 طفلا كما دخلت 200 شاحنة من المساعدات وصهاريج الوقود إلى قطاع غزة.
يأتي ذلك مع دخول الهدنة المبرمة يومها الثاني من أصل أربعة أيام والتي تتضمن صفقة تبادل أسرى جزئية من الأطفال والنساء والتي تنص على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل رهينة إسرائيلية من قطاع غزة. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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