مصر تعلن وصول 13 اسرائيليا و4 تايلانديين الى معبر رفح البري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 11 (كونا) -- ذكرت وسائل اعلام مصرية اليوم السبت ان 13 اسرائيليا واربعة من رعايا تايلند وصلوا الى معبر رفح البري وذلك ضمن المرحلة الثانية لصفقة تبادل الاسرى والمحتجزين.
وقالت قناة (القاهرة) الاخبارية المصرية عبر لقطات مباشرة ان الاطقم الطبية المصرية تجري الفحوصات اللازمة على الرهائن تمهيدا لتسليمهم الى الجانب الاسرائيلي.
وأفادت القناة بأن الوفد الأمني المصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين بمنطقة (عوفر) وينسق مع الطرفين لإتمام عملية التبادل وذلك بعدما اعلنت مصر نجاحها في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.
وفي اليوم الأول من الهدنة أمس أفرجت حركة (حماس) الفلسطينية عن 13 رهينة بينها 9 نساء و4 أطفال فيما أطلق الكيان الاسرائيلي المحتل سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة و15 طفلا كما دخلت 200 شاحنة من المساعدات وصهاريج الوقود إلى قطاع غزة.
يأتي ذلك مع دخول الهدنة المبرمة يومها الثاني من أصل أربعة أيام والتي تتضمن صفقة تبادل أسرى جزئية من الأطفال والنساء والتي تنص على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل رهينة إسرائيلية من قطاع غزة. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
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