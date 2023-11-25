ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على الضفة الغربية الى ستة شهداء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 11 (كونا) -- ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية اليوم السبت الى ستة شبان منهم خمسة في محافظة (جنين) والسادس في مدينة (البيرة).
وقالت وزارة الصحة في بيان ان عدد شهداء عدوان الاحتلال على مدينة (جنين) ومخيمها ارتفع الى اربعة اضافة الى اربع اصابات.
وبحسب مصادر محلية فإن الشهداء الاربعة هم عمار ابو الوفا واحمد ابو الهيجا ومحمد فريحات وهم في العشرينيات من العمر والفتى محمود ابو الهيجا الذي يبلغ 17 عاما وهو من بلدة (اليامون) قرب (جنين).
وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على جنين وسط مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل ان الفتى محمد صالح (16 عاما) استشهد في مدينة (البيرة) بعد ان اطلق جيش الاحتلال النار عليه مساء اليوم بالقرب من مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي المدينة وهو يقود دراجته وتركوه ينزف على الارض الى ان استشهد ومن ثم تم تسليمه للجانب الفلسطيني.
وكان الطبيب شامخ ابو الرب (25 عاما) استشهد صباح السبت بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال اثناء اقتحامها بلدة (قباطية) في (جنين). (النهاية)
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