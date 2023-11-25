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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/25/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – وزارة الدفاع الكويتية تعلن اكتمال وصول جميع القوات المشاركة في تمرين (تكامل 1) الذي تستضيفه دولة الكويت بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وبمشاركة قوات درع الجزيرة في التمرين المقرر تنفيذه غدا الأحد حتى السابع من ديسمبر المقبل.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تعلن أنه سوف يفرج هذه الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب وفقا لاتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.
القاهرة - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان يعلن أن القاهرة نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بعد تعثرها لأسباب فنية.
رام الله - عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية يرتفع الى ستة شبان منهم خمسة في محافظة (جنين) والسادس في مدينة (البيرة).
الجزائر - السلطات الصحية في بوركينا فاسو تعلن وفاة 356 شخصا بسبب حمى الضنك وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر الماضي الى منتصف نوفمبر الجاري. (النهاية) ر ج

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