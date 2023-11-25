موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – وزارة الدفاع الكويتية تعلن اكتمال وصول جميع القوات المشاركة في تمرين (تكامل 1) الذي تستضيفه دولة الكويت بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وبمشاركة قوات درع الجزيرة في التمرين المقرر تنفيذه غدا الأحد حتى السابع من ديسمبر المقبل.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تعلن أنه سوف يفرج هذه الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب وفقا لاتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.
القاهرة - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان يعلن أن القاهرة نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بعد تعثرها لأسباب فنية.
رام الله - عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية يرتفع الى ستة شبان منهم خمسة في محافظة (جنين) والسادس في مدينة (البيرة).
الجزائر - السلطات الصحية في بوركينا فاسو تعلن وفاة 356 شخصا بسبب حمى الضنك وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر الماضي الى منتصف نوفمبر الجاري. (النهاية) ر ج
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