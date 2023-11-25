الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 256 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 256 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 21 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء حتى يوم 23 تشرين الثاني.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة مخصصة لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

كما أعلن المكتب عن توزيع حوالي 500 طن متري من دقيق القمح أمس السبت على 54 ألف شخص في جنوبي قطاع غزة، و 155 ألف علبة من المواد الغذائية الجاهزة للأكل.

وبالنسبة للمرافقة الطبية، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 8 مرافق طبية عاملة في جنوب غزة من أصل 11 مرفقا في القطاع، مع انخفاض طاقتها الاستيعابية من 3,500 سرير قبل الحرب إلى 1,400 أسرة في الوقت الحاضر، وسط ارتفاع عدد أولئك الذين يلتمسون العلاج.

وأضافت المنظمة، أن مستشفى واحدا فقط من المستشفيات العاملة حاليا في الجنوب لديها القدرة على علاج حالات الصدمات الحرجة أو إجراء عمليات جراحية معقدة.

وأكد المكتب أنه جرى تسليم 61 شاحنة مساعدات إلى شمالي غزة السبت، وهو أكبر عدد منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح المكتب أن المساعدات تضمنت المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى تسليم 11 سيارة إسعاف و3 عربات وسرير مسطح إلى مستشفى الشفاء للمساعدة في عمليات الإخلاء، وإرسال 200 شاحنة أخرى إلى القطاع، من بينها 187 دخلت غزة، وكذلك إدخال 129 ألف لتر من الوقود.

--(بترا)

م د/ف ج

26/11/2023 06:34:28

