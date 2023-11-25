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طقس لطيف في معظم المناطق اليوم وانخفاض ملموس غدا

11/25/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد غائمة جزئيا وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار بإذن الله في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الثلاثاء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 وفي مرتفعات الشراة 15 - 7، وفي مناطق البادية 20 - 10، وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 14 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
26/11/2023 06:23:23

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