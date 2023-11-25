القسام تسلم المجموعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني ( بترا )- أعلنت كتاب القسام في فجر اليوم أنها سلمت 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وذلك بعد تأجيل لساعات عدة، عزت ذلك الكتائب إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاق.
وكان من المفترض تسليم الدفعة الثانية عصر أمس السبت، ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، لكن كتائب القسام قالت، إنها أخّرت إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال بمعايير صفقة التبادل، وبإدخال شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة، في حين اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين سلطات الاحتلال بالتلاعب بلوائح الأسرى وعدم الالتزام بمعيار الأقدمية عند الإفراج عنهم.
وعلى صعيد متصل أكدت وسائل إعلام فلسطينية قوات الاحتلال صعّدت حملاتها في الضفة الغربية، حيث نفذت اقتحامات في مناطق عدة من بينها جنين، وقتلت طبيبا وأصابت آخرين في بلدة قباطية.
--(بترا )
ع ط
26/11/2023 01:04:00
MENAFN25112023000117011021ID1107485322
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