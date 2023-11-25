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القسام تسلم المجموعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين

11/25/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني ( بترا )- أعلنت كتاب القسام في فجر اليوم أنها سلمت 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وذلك بعد تأجيل لساعات عدة، عزت ذلك الكتائب إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاق.
وكان من المفترض تسليم الدفعة الثانية عصر أمس السبت، ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، لكن كتائب القسام قالت، إنها أخّرت إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال بمعايير صفقة التبادل، وبإدخال شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة، في حين اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين سلطات الاحتلال بالتلاعب بلوائح الأسرى وعدم الالتزام بمعيار الأقدمية عند الإفراج عنهم.
وعلى صعيد متصل أكدت وسائل إعلام فلسطينية قوات الاحتلال صعّدت حملاتها في الضفة الغربية، حيث نفذت اقتحامات في مناطق عدة من بينها جنين، وقتلت طبيبا وأصابت آخرين في بلدة قباطية.
--(بترا )
ع ط
26/11/2023 01:04:00

MENAFN25112023000117011021ID1107485322

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