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قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

11/25/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 26 (بترا)- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر تسلم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب، وهم يتجهون لمعبر رفح.
وقد وصلت سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى المعبر. --(بترا ). ع ط
26/11/2023 00:40:39

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