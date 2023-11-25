قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر
التاريخ
11/25/2023 11:25:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 (بترا)- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر تسلم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب، وهم يتجهون لمعبر رفح.
وقد وصلت سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى المعبر. --(بترا ). ع ط
26/11/2023 00:40:39
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