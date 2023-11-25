القسام تعلن تسليم 17 محتجزا للصليب الأحمر

القسام تعلن تسليم 17 محتجزا للصليب الأحمر
التاريخ
11/25/2023 11:25:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قالت كتائب القسام، إنها سلمت 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية ان الاسرى الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر رفح في قطاع غزة.
--(بترا)
ع ط
26/11/2023 00:39:50
MENAFN25112023000117011021ID1107485320
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