القسام تعلن تسليم 17 محتجزا للصليب الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- قالت كتائب القسام، إنها سلمت 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية ان الاسرى الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر رفح في قطاع غزة.

--(بترا)





ع ط

26/11/2023 00:39:50