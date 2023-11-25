عبور الشاحنات التي تنقل الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 25 تشرين الثاني ( بترا )-عبرت اليوم الشاحنات التي تنقل الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اضافة إلى 4 شاحنات من المساعدات تنقل نحو ألف طن من المواد الإغاثية.

واكدت وسائل إعلام مصرية ان فريق طبي إماراتي سيتولى الإشراف على المستشفى الميداني الذي يتوقع مباشرة مهامه نهاية الاسبوع وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات.

--(بترا)

ن ا/ع ط

26/11/2023 00:18:07