عبور الشاحنات التي تنقل الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي لغزة

عبور الشاحنات التي تنقل الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي لغزة
التاريخ
11/25/2023 11:25:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 25 تشرين الثاني ( بترا )-عبرت اليوم الشاحنات التي تنقل الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اضافة إلى 4 شاحنات من المساعدات تنقل نحو ألف طن من المواد الإغاثية.
واكدت وسائل إعلام مصرية ان فريق طبي إماراتي سيتولى الإشراف على المستشفى الميداني الذي يتوقع مباشرة مهامه نهاية الاسبوع وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات.
--(بترا)
ن ا/ع ط
26/11/2023 00:18:07
MENAFN25112023000117011021ID1107485319
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