استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 تشرين ثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في منطقة جبل الطويل، قبل اعتقاله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بوجود إصابة على مدخل مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة، مضيفة أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الإصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) في مدينة البيرة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
26/11/2023 00:13:12
MENAFN25112023000117011021ID1107485318
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