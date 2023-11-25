استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين ثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في منطقة جبل الطويل، قبل اعتقاله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بوجود إصابة على مدخل مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة، مضيفة أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) في مدينة البيرة.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

26/11/2023 00:13:12