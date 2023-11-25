شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين ثاني (بترا)- استشهد المواطن الفلسطيني أحمد أبو الهيجاء (20 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.
وكان مدير مستشفى الرازي، فواز حماد، أعلن في بيان، عن استشهاد الشاب أبو الهيجاء، ليرتفع العدد إلى إثنين بعد استشهاد الشاب عمار محمد أبو الوفا، فيما أصيب 7 آخرون، بالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية، جرى خلالها محاصرة المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، يترافق ذلك مع جرف الاحتلال شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
25/11/2023 23:46:39
MENAFN25112023000117011021ID1107485317
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