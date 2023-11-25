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شهيد ثانٍ برصاص قوات الاحتلال في جنين

11/25/2023 11:25:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين ثاني (بترا)- استشهد المواطن الفلسطيني أحمد أبو الهيجاء (20 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.
وكان مدير مستشفى الرازي، فواز حماد، أعلن في بيان، عن استشهاد الشاب أبو الهيجاء، ليرتفع العدد إلى إثنين بعد استشهاد الشاب عمار محمد أبو الوفا، فيما أصيب 7 آخرون، بالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة، وسط إطلاق الأعيرة النارية، جرى خلالها محاصرة المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، يترافق ذلك مع جرف الاحتلال شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
25/11/2023 23:46:39

MENAFN25112023000117011021ID1107485317

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