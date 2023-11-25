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آيات مجدى: سعيدة بتعاوني مع نجمة بحجم حنان مطاوع وأتمنى تكرار التجربة

11/25/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الفنانة آيات مجدى، خلال تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، بعد نجاحها فى دور نورا بمسلسل "صوت وصورة " بطولة النجمة حنان مطاوع: أنا سعيدة جدًا بالتعاون مع فنانة كبيرة بحجم حنان مطاوع فهى إنسانة عظيمة بجانب كونها فنانة مبدعة وحقيقية، وهى من الفنانات القليلات التى تعمل على نفسها وعلى من حولها أيضًا، وهذا جعلنا نخرج جميعًا فى أحسن صورة لنا، وأنا أتمنى أن أعمل معها مرة أخرى.



وأضافت آيات: من الممثلات أيضًا التى سعدت جدًا بالعمل معهم هى الطفلة لافينيا نادر، التى قدمت دور دنيا بنت رضوى "حنان مطاوع" فهى طفلة ذكية وشاطرة جدًا ومشاهدى معها كانت من أمتع المشاهد، وأتوقع لها مستقبل باهر وستصبح نجمة كبيرة.



وتابعت آيات: سعيدة جدًا بردود الفعل حول دورى فى المسلسل، وبالرغم من أن المسلسل تمت إذاعته فى فترة صعبة علينا جميعا وهى حرب غزة، لكن ردود الفعل فاجأتنا والمسلسل شاهده الجميع، وأنا فى الأصل خريجة ورشة مركز الإبداع مع المخرج الكبير خالد جلال، وقدمت معه مسرحية قهوة سادة، ومن وجهة نظرى المسرح أبو الفنون وهو أساس كل شىء، وبالفعل عملى فى المسرح كان له أثر كبير على وعلى موهبتى، فقد قدمت العديد من العروض المسرحية فى مسرح الدولة والقطاع الخاص.



يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.












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