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تأجيل عرض فيلم Merry Christmas لـ كاترينا كيف

11/25/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) تأجل موعد طرح الفيلم الهندي "Merry Christmas" بطولة النجمة الهندية
كاترينا كيف ، الذى كان من المقرر طرحه في شهر ديسمبر المقبل، وعلى حسب موقع "إنديا توداى"، فيرجع السبب إلى ازدحام مواعيد العرض للأعمال السينمائية بسبب كثرتها في هذه الفترة.

ويعرض للنجمة الهندية كاترينا كيف في دور عرض السينمات العالمية والمصرية والعربية فيلم "tiger 3" والذى تخوض بطولته بجانب النجم العالمي سلمان خان، وذلك بعد نجاح ثنائيتهما في جزأيه الأول والثانى.

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية، حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.

الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمين سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، إضافة إلى النجوم: ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.








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