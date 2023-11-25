الموسيقى العربية للتراث تقدم أغانى الزمن الجميل على مسرح الجمهورية.. الليلة

MENAFN - Youm7) تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث ، بقيادة المايسترو فاروق البابلى حفلاً يتضمن أعمال من زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء مسرح معهد الجمهورية.

ويتضمن البرنامج، موسيقى ابن البلد للموسيقار محمد عبد الوهاب، موشح أنت المدلل - يا راعي الظبا من التراث القديم لـ كامل الخلعي، بايعني ولا شاريني لـ محمود الشريف، يا جميل ياللي هنا - ساكن في حي السيدة لـ محمد فوزي، آخد حبيبي يانا ياما لـ محمد سلطان، حبينا لـ فريد الأطرش، جمال الدنيا - يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، عنابي لـ حلمي أمين، يانا يا العزال لـ محمد الموجي، دوارين لـ الاخوين رحباني، ميتى أشوفك لـ بليغ حمدي، القلب يعشق كل جميل لـ رياض السنباطي.. أداء أحمد الوزيري، رضوى سعيد، مازن دراز، أنغام مصطفى، عاطف عبد الحميد، حنان عصام، ياسر سليمان وحسناء.

جدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.



