الموسيقى العربية للتراث تقدم أغانى الزمن الجميل على مسرح الجمهورية.. الليلة

(MENAFN
- Youm7) تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث ، بقيادة المايسترو فاروق البابلى حفلاً يتضمن أعمال من زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء مسرح معهد الجمهورية.
ويتضمن البرنامج، موسيقى ابن البلد للموسيقار محمد عبد الوهاب، موشح أنت المدلل - يا راعي الظبا من التراث القديم لـ كامل الخلعي، بايعني ولا شاريني لـ محمود الشريف، يا جميل ياللي هنا - ساكن في حي السيدة لـ محمد فوزي، آخد حبيبي يانا ياما لـ محمد سلطان، حبينا لـ فريد الأطرش، جمال الدنيا - يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، عنابي لـ حلمي أمين، يانا يا العزال لـ محمد الموجي، دوارين لـ الاخوين رحباني، ميتى أشوفك لـ بليغ حمدي، القلب يعشق كل جميل لـ رياض السنباطي.. أداء أحمد الوزيري، رضوى سعيد، مازن دراز، أنغام مصطفى، عاطف عبد الحميد، حنان عصام، ياسر سليمان وحسناء.
جدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.
MENAFN25112023000132011024ID1107485313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.