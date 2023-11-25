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أحمد شاهين: سعيد بمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعى فى عمل درامى

11/25/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) شارك الفنان أحمد شاهين بمسلسل "صوت وصورة " من بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث قدم دور المحامي مصطفى جاويش، وقال أحمد شاهين لـ"اليوم السابع": تم ترشيحي للدور عن طريق مساعد المخرج ضياء حبيب وهو أيضًا مخرج الوحدة الثانية للمسلسل، ورحب المخرج محمود عبد التواب بهذا الترشيح.



وتابع شاهين: جهزت لشخصية المحامي مصطفى جاويش عن طريق وضع تاريخ للشخصية من خلال جلسات مع المخرج، وقدمت تصورا لتلك الشخصية، ثم بعد ذلك بدأت العمل على أداء الشخصية، ولم أستعن بمحامين حقيقيين، ولكن استعنت بصديقي الذي لديه أخ يعمل في المحاماة، وطلبت منه أن يسأله بعض الأسئلة البسيطة التي من خلالها أعرف أساسيات المهنة والتي من المؤكد ساعدتني في الأداء.



وأضاف: سعيد جدًا أن المسلسل ناقش الذكاء الاصطناعي، وأنا أرى أننا لا بد أن نخشي من مستقبله ولا بد أن يتم استغلاله بشكل جيد وتتم مراقبته والسيطرة عليه.



يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.












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