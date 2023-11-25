بتاكل حتى لو مش جعان؟ 4 أسباب وراء هذا اللغز بينها التوتر

(MENAFN
- Youm7) في كثير من الأحيان قد يشعر الشخص أنه جائع
رغم عدم حاجته لتناول الطعام، وقد يستغرب الناس من ذلك الأمر، فقد يكون الأمر متعلق بأدمان السكر أو الوجبات الخفيفة أو حتى الوجبات السريعة، ويوجد بعض من الأمور التي قد تفسر لما الإنسان يكون جائعًا حتى وهو ليس في حاجة للطعام أو غير جائع بشكل حقيقى، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع " karidahlgren".
أسباب تجعل الشخص جائع بدون الحاجة الحقيقة للطعام
التوتر والقلق
من المعروف أن التوتر والقلق، يحفزان الهرمونات لتناول الطعام، وقد يلعب التوتر والقلق دور هام في تناول الطعام، فيمكن أن يجعل الكورتيزول الشخص يبحث عن الطعام حتى ولم يكن جائع، والتوتر والقلق يزيد من الشعور بالجوع في تناول الطعام بكمية عالية.
اكل
إتباع نظام غذائى صارم
الشخص الذى يتبع حمية غذائية صارمة يكون لديه الرغبة في تناول طعام أقل من الطبيعى حتى يقلل من وزنه، ولكن عندم يشتهى الشخص الطعام وهو لا يشعر بالجوع الفعلى يشعر بالذعر، لأنه تناول طعام وهو لا يشعر بالجوع، ولكن قلة الطعام قد تجعل الجسم يحتاج لكمية كبيرة من الطعام.
اكل
التعب والأرهاق
يمكن الرجوع إلى المنزل والشعور بالمزيد من التعب، بعد يوم طويل، وأمر طبيعى عندما يشعر الشخص بالجوع عليه أن يأكل ولكن قد يتناول الشخص طعام إضافى فقط لأنه لم ينل بعض من الراحة، وأخذ بعض القيلولة في بادئ الأمر.
التشتت
قد يتناول الشخص وجبات خفيفة أمام التلفاز، أو وهو جالس في المكتب، أو تناول الطعام حين المشاركة في بعض الأنشطة، ما قد يجعله يتناول كمية طعام كبيرة دون أن ينتبه وقد يتناول البعض وهو مشتت، وقد لا يكون لديه القدرة على التوقف في تناول الطعام.
اكل
MENAFN25112023000132011024ID1107485311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.