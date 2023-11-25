بتاكل حتى لو مش جعان؟ 4 أسباب وراء هذا اللغز بينها التوتر

MENAFN - Youm7) في كثير من الأحيان قد يشعر الشخص أنه جائعرغم عدم حاجته لتناول الطعام، وقد يستغرب الناس من ذلك الأمر، فقد يكون الأمر متعلق بأدمان السكر أو الوجبات الخفيفة أو حتى الوجبات السريعة، ويوجد بعض من الأمور التي قد تفسر لما الإنسان يكون جائعًا حتى وهو ليس في حاجة للطعام أو غير جائع بشكل حقيقى، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع " karidahlgren".

أسباب تجعل الشخص جائع بدون الحاجة الحقيقة للطعامالتوتر والقلق

من المعروف أن التوتر والقلق، يحفزان الهرمونات لتناول الطعام، وقد يلعب التوتر والقلق دور هام في تناول الطعام، فيمكن أن يجعل الكورتيزول الشخص يبحث عن الطعام حتى ولم يكن جائع، والتوتر والقلق يزيد من الشعور بالجوع في تناول الطعام بكمية عالية.



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إتباع نظام غذائى صارم

الشخص الذى يتبع حمية غذائية صارمة يكون لديه الرغبة في تناول طعام أقل من الطبيعى حتى يقلل من وزنه، ولكن عندم يشتهى الشخص الطعام وهو لا يشعر بالجوع الفعلى يشعر بالذعر، لأنه تناول طعام وهو لا يشعر بالجوع، ولكن قلة الطعام قد تجعل الجسم يحتاج لكمية كبيرة من الطعام.



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التعب والأرهاق

يمكن الرجوع إلى المنزل والشعور بالمزيد من التعب، بعد يوم طويل، وأمر طبيعى عندما يشعر الشخص بالجوع عليه أن يأكل ولكن قد يتناول الشخص طعام إضافى فقط لأنه لم ينل بعض من الراحة، وأخذ بعض القيلولة في بادئ الأمر.

التشتت

قد يتناول الشخص وجبات خفيفة أمام التلفاز، أو وهو جالس في المكتب، أو تناول الطعام حين المشاركة في بعض الأنشطة، ما قد يجعله يتناول كمية طعام كبيرة دون أن ينتبه وقد يتناول البعض وهو مشتت، وقد لا يكون لديه القدرة على التوقف في تناول الطعام.

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