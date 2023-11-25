كيف تفهم حركة ذيل قطتك وما تريد إخبارك به؟ 7 أسرار ستدهشك

(MENAFN
- Youm7) لكل شخص يحب تربية القطط قد يفهم حركاتها التي تقوم بها، ولكن بعض من تلك الحركات لا يكون لها بعض المعانى وقد لا يعرف ما الذى تريد أن توصله له، وقد يندهش الشخص من كمية المعلومات التي قد يتعلمها من القطط بخصوص القدرة على التواصل من خلال مراقبة لغة جسد القطة ، عن طرق متابعة عيون القطة أو شكل ذيلها أو طريقة جلوسها أو وقوفها، مما يعطى الكثير من الأسرار التي تحاول أن تنقلها لصديقها، ولمعرفة تلك المعلومات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "weareallaboutcats".
أسرار تخبرك بها قطتك
ذيل القطة يعتبر أمر هام، وهو من الأشياء الأساسية التي من خلالها تعطى صديقها رسائل خفية عبر ذيلها.
قطة
الذيل المدبب بشكل مستقيم لأعلى
تعتبر القطة التي تريد أن تظهر الود، هو أن تجعل ذيلها مدبب بشكل مستقيم لأعلى، وهو يظهر كم هي سعيدة وودودة بشكل كبير.
الذيل المنحنى على شكل حرف U
الذيل المنحى يعنى علامة على الاسترخاء أو السعادة أو شعور القطة بالمرح، فكلما زاد ارتفاع ذيل القطة يزيد من ثقتها التي تريد أن تظهرها.
قطة
الذيل الملفوف حول صديق القطة
قد تلمس القطة صديقها أو تلف ذيلها حوله، وهى تعتبر طريقة شهيرة على زيادة المودة والحب والاسترخاء، وتعتبر فرصة رائعة لملاعبة القطة والاستمتاع بقضاء وقت كبير للمرح وزيادة للترابط.
الذيل للخارج ومائل للأعلى
عندما يكون ذيل القطة بعيد عن الجسم ومائل قليلاً للأعلى، فهذا يدل على عدم الارتياح أو التردد، فهى حالة من الترقب عند القطة.
الذيل القريب من الجسم
يمكن أن يشير الذيل الذى يكون قريب من الجسم ولكن منخفض بعض الشئ، قد يعبر عن عدم شعور القطة بالأمان أو الشعور بالخوف، وتعتبر تلك العلامة توضح أنه يمكن أن يتبع ذلك تصرف عدوانى من جانبها.
قطة
الذيل بين الساقين
قد يعبر وجود الذيل بين ساقيى القطة بوجود خوف شديد وعدم اليقين، واحتمال حدوث نوبة غضب وقد يكون مصحوب بعض من العواء أو تسطيح الأذنين.
الذيل المقوس أو المنتفخ
قد يشير الذيل المقوس أو المنتفخ إلى الشعور بالكثير من الانزعاج
أو العدوان، وتعتبر تلك الطريقة هي أكثر شكل لتظهر أكبر وأكثر ترويع في مواجهة أي تهديد لها.
قطة
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