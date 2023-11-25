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صادرات مصر إلى دول الساحل والصحراء تتجاوز 4 مليارات جنيه عام 2022

11/25/2023 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع إجمالى الصادرات المصرية إلى دول الساحل والصحراء لتصبح 4 مليارات و730 مليون دولار خلال 2022، مقابل 4 مليارات و84 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 15.8%.



وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في 4 فبراير 1998 بمدينة طرابلس الليبية أثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو.



وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أعلى القيم في خمس دول افريقية تركزت بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.



وجاء ترتيب الدول كالتالي:



- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات 1215 مليون دولار بنسبة 25.7% من إجمالي التكتل.



- السودان : بلغت قيمة الصـادرات 929 مليون دولار بنسبة 19.6% من إجمالي التكتل.



- المغرب: بلغت قيمة الصـادرات 822 مليون دولار بنسبة
17.4% من إجمالي التكتل.



- كينيا :بلغت قيمة الصادرات
356 مليون دولار بنسبة 7.5% من إجمالي التكتل.



- تونس : بلغت قيمة الصادرات 306 ملايين دولار بنسبة 6.5% من إجمالي التكتل.



وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:









- ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات 495 مليون دولار بنسبة 27.6% من إجمالي أهم السلع.



- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9% من إجمالي أهم السلع.



- أسمدة بلغت قيمة الصادرات
375 مليون دولار بنسبة 20.9% من إجمالي أهم السلع.














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