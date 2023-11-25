مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب تستحوذ على 50% من مخصصات حياة كريمة

كشف تقرير

لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أنه نظرا لأهمية مشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" فإنها تستحوذ على حوالى 50% من مخصصات المرحلة الأولى، من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أنها يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.





وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطى 1477 قرية، يستفيد منها حوالى 18 مليون مصرى نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالى 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى تاريخها "مشروع القرن"، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التى قامت بتسجيله على منصتى "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات الدولية".





وفى القطاع الصحى، أكد التقرير على مساهمة المبادرة فى تسريع الجهود المبذولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، أما فى قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة فى خفض كثافة الفصول فى 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية فى 33% من إجمالى المدارس التى تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد فى مرحلة رياض الأطفال.