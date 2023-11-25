الإسلام والسياسة يرصد دهاليز الإسلام السياسى وجماعاته

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن الدار المصرية للترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة الترجمة العربية الأولى لكتاب "الإسلام والسياسة – تاريخ من فصول الإسلام السياسي"، للبروفيسير والمحلل الشهير لاسلو يي ناج، بترجمة الدكتور عبد الله عبد العاطي النجار ومحمد سعد صالح.

يتضمن الكتاب مجموعة من الفصول التي تحوي بداخلها موضوعات مهمة، نسعى إلى فهمها في الآونة الأخيرة فبداية أورد المؤلف مقدمة وافية عن مضمون كتابه وعلى الجديد الذي ينشده وآلية ولوجه إلى هذه الموضوعات والمصادر والوثائق التي اعتمد عليها ثم ينتقل بنا الكاتب إلى عنوان جديد وهو "الإسلام والعرب" ويتحدث فيه عن العلاقة الحقيقية بين الإسلام والعرب وتاريخها ومن أضاف لمن، وكيف، وتأثيرات ذلك في العصر الحديث بكل موضوعية وإنصاف، أما الفصل الثالث من الكتاب فجاء بعنوان: "تطور حركة الإصلاح الإسلامي وتشكيل الإسلام السياسي"، ثم يحدثنا المؤرخ عن "خصائص حركة الإصلاح الإسلامي في المغرب العربي".

ثم تحدث عن تقدم الإسلاموية، والإسلام في فترة السبعينيات والثمانينيات، . فضلا عن ذلك، فقد تناول أيضا الاستقطاب والقبول الجماهيري للحركات الإسلامية وأسبابه، واختص قسم بتيارات الإسلام المختلفة وتحويلها من حالة التحالف مع الحكومات إلى الانقلاب عليها، وتحدث عن الإسلام السياسي الشيعي، ثم عن القواسم المشتركة بين جماعات الإسلام السياسي ومحاولتها فرض سيطرتها على المجتمع باستخدام سطوة الدين. كما تناول المؤلف الإسلام السياسي والإسلام الجهادي والإسلام السلفي.

أما الفصل الأخير الذي كلل هذا العمل فهو قيام الكاتب بنشر مجموعة من الوثائق التي صدرت وصيغ جلها في النصف الأول من القرن المنصرم وتخدم وتدلل على ما أورده الكاتب من حقائق وبيانات في متن كتابه.



