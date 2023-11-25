افتتاح معرض مصر أد الدنيا فى قصر الفنون بالأوبرا بمشاركة 21 فنانًا تشكيليًا

(MENAFN
- Youm7) تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعرض الفنى "مصر أد الدنيا" ، في السابعة مساء الإثنين 27 نوفمبر، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.
ويعد المعرض بمثابة منصة لـ121 فنانًا تشكيليًا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.
يقام المعرض بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتنظمه المعرض الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات بالجمهورية الجديدة.
ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، وبإشراف القومسيير العام الفنان الدكتور إسلام الهواري، وذلك لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية التي أقيمت بهدف إرضاء جميع الأذواق الفنية من خلال مد جسور التعاون بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية المعاصرة.
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