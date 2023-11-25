افتتاح معرض مصر أد الدنيا فى قصر الفنون بالأوبرا بمشاركة 21 فنانًا تشكيليًا

MENAFN - Youm7) تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعرض الفنى "مصر أد الدنيا" ، في السابعة مساء الإثنين 27 نوفمبر، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

ويعد المعرض بمثابة منصة لـ121 فنانًا تشكيليًا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، لعرض تجاربهم الفنية وخبراتهم المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتعبّر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية، والفنية، وغيرها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتنظمه المعرض الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لإلقاء الضوء على الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر فى ظل رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات بالجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من ديسمبر المقبل، وبإشراف القومسيير العام الفنان الدكتور إسلام الهواري، وذلك لتعزيز لغة التواصل والحوار بين الفنانين التشكيليين، وإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول هذه التجربة الثرية التي أقيمت بهدف إرضاء جميع الأذواق الفنية من خلال مد جسور التعاون بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية المعاصرة.