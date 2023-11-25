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تعرف على آخر موعد لاختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الاحتياجات

11/25/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل لجنة اختبارات الأداء للمتسابقين المشاركين فى مسابقة المواهب الذهبي لذوى الهمم فى موسمها السادس، استكمال الاحتبارات حتى يومى الأحد والإثنين و26 و27 نوفمبر بسينما الهناجر، والتى قد بدأت فى 19 نوفمبر الجارى .

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر .

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، أن اختبارات الأداء فى المسابقة خلال الأيام الماضية ضمت مجموعة من المتسابقين من المحافظات الأكثر بعدا عن محافظتى القاهرة والجيزة وهم: "الإسماعيلية والبحر الأحمر والقليوبية وبنى سويف وقنا وأسيوط"، وأجريت فى فروع المسابقة المختلفة مثل الغناء الفردى والجماعى والاستعراض والعزف الفردى، وذلك أمام لجنة التحكيم بسينما الهناجر أو بالتواصل أونلاين، حرصا من ادارة المسابقة على الوصول لأكبر عدد ممكن من الموهوبين من ذوي الهمم فى جميع محافظات مصر.

وأكدت هادية
صابر أنه انطلاقا من أهداف المسابقة، تحرص جمعية البلد اليوم إلى الوصول إلى كل موهوب من ذوى الهمم وإتاحة الفرصة له للاشتراك فى المسابقة، وإبراز المواهب الجديدة التى لم تتواجد من قبل على الساحة الفنية، للخروج إلى النجومية وتحقيق الحضور والتفاعل مع المجتمع بشكل إحترافي.

ضمت لجنة الدكتور محمد علاء فتحى رئيس اللجنة، الدكتور مصطفى محمد، الدكتور مدحت عبد السميع، ا الدكتور عصام عزت، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح إسماعيل، الدكتورة نسرين رشدي

بحضور الفنان مصطفى النجدى، مدرب فريق الإنشاد الأول بدار الأوبرا، وذلك لاختيار المواهب المتميزة وتأهيلها
لحفل الختام وما بعد ذلك، مما يؤكد على حرص المسابقة لثقل هذه المواهب وإكسابها مهارات أفضل للتعامل باحترافية، وتواجدهم على الساحة الفنية بصورة مشرفة .








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