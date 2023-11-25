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انطلاق مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الثقافى فى محافظة الفيوم.. اعرف برنامجه

11/25/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Youm7) تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي- برئاسة لاميس الشرنوبي في دورته الثالثة والعشرين، والمقامة تحت عنوان ''الفعل الثقافي في زمن التحولات'' دورة الأديب الراحل حمدي أبو جليل بإحدى فنادق بفندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة الفيوم،
مساء غدا الإثنين .



يأتى المؤتمر برئاسة الشاعر محمد حسنى إبراهيم وأمانة محمد شاكر، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام ويتضمن برنامجه التالي:


اليوم الأول


مناقشة كتاب '' الشخصية المكرمة'' للأديب الراحل حمدي أبو جليل: دليل القارئ إلى كاتب استثنائي، إعداد وتقديم المفكر عصام الزهيري، بمشاركة د. يسري عبد الله، والشاعر أشرف أبو جليل،
والناقد شعبان يوسف.



يقام على هامش الافتتاح عرض فني لفرقة قصر ثقافة الفيوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين.


اليوم الثاني


في مكتبة الطفل والشباب بطامية تُقام الحلقة البحثية الأولى بعنوان '' الإبداع والتحولات المعرفية والبيئية والتقنية''، بمشاركة الأستاذ الدكتور أيمن تعيلب، والأستاذ الدكتور شريف الجيار، والدكتور معتز سلامة، ويديرها سيد الوكيل.



وتحت عنوان '' التلقي ومفارقات الزمن الرقمي''، تبدأ فعاليات المحور البحثي الثاني بمشاركة الأستاذ الدكتور عايدي علي جمعة، والحسن زكي، ونورا غنيم، والدكتور محمد سيد عبد التواب، ويديرها الأديب أحمد قرني.



وفي المساء تُعقَد أمسية قصصية تديرها الأديبة ميرفت ياسين، وأخرى شعرية يديرها الشاعر أسامة سند، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر ربيع شكري، بمصاحبة الفنان أحمد صالح، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس.


اليوم الثالث


تبدأ فعاليات المحور البحثي الثالث بعنوان '' المثقف وسؤال الهوية والتنوير'' صباحا بنقابة الزراعيين بالفيوم، بمشاركة الدكتور هشام محفوظ، والأستاذ الدكتور سعيد الوكيل، والدكتور شوكت المصري، و الدكتور شريف حتيتة، ويديرها د. أشرف عبد الكريم، يعقبها المحور البحثي الرابع بعنوان '' قراءات الأداء وإمكانيات التطوير''، بمشاركة الدكتور طارق منصور، والدكتور عمر صوفي، والدكتور أحمد صلاح كامل، والأديب أحمد عامر، ويديرها القاص عويس معوض.



يليها مساءً أمسية قصصية يديرها الروائي محمد جمال الدين، يليها أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد عصمت، بمصاحبة الفنان حسن زكي، مساءً بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر محمود عبد المعطي، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، بمكتبة الطفل والشباب بطامية.



ويختتم فعاليات المؤتمر في يومه الرابع بجلسة التوصيات، والتي يديرها الشاعر محمد شاكر أمين عام المؤتمر.












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