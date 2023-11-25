حكاية 92 فيلمًا روائيًا طويلاً فى الجزء الخامس من موسوعة تاريخ السينما فى مصر

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الجزء الخامس من موسوعة "تاريخ السينما في مصر" بداية من 1949 إلى آخر 1950 للكاتب أحمد الحضري.

في هذا الجزء الخامس من كتاب (تاريخ السينما في مصر) يتناول أحمد الحضري، عامين فقط من هذا التاريخ، وهما العامان من بداية 1949 إلى نهاية 1950، بالبحث والتوثيق، وتضم 92 فيلما روائيا طويلا، إلى جانب الأفلام التسجيلية والقصيرة وباقي ما يهمنا من أحداث تلك السنوات.

وراعى أحمد الحضري عند إعداد هذا الجزء الخامس تقديم النقاط نفسها التي راعاها في الأجزاء: الأول، والثاني والثالث والرابع، واستعرض منهجية التوثيق التي استخدمها والخصها فيما يلى:

كل فصل من هذا الكتاب يحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بسنة واحدة، حتى يسهل الرجوع إلى أي حدث حسب السنة التي وقع فيها.

فضل أن ينقل نص ما ورد في الجرائد والمجلات والكتب عن كل خبر أو حدث، سواء بالكامل أو باختيار أجزاء منه، حسب الموقف، وأبرز هذه النصوص حتى يميزها القارئ بسهولة، مع ذكر اسم المرجع وتاريخه ورقم الصفحة ورقم العمود (أحيانًا)، حتى يسهل على القارئ أن يرجع إلى المستند الأصلي وأن يطلع على النص الكامل إذا أراد.

كما تناول كل ما نقلته عن الجرائد والمجلات والكتب مذكور بنص كلماته دون أي تدخل منه؛ حتى لا يؤثر في المعنى الأصلي بأي حال من الأحوال، وحتى يحتفظ بطابع صحافة تلك السنوات في تعبيراتها، وترتيب الأفلام المصرية الروائية الطويلة، وكذا أرقام تسلسلها يتبع تاريخ أول عرض لكل منها، وفى حالة اشتراك فيلمين مصريين أو أكثر في نفس يوم بدء العرض، يتم ترتيب أسماء الأفلام حسب ترتيب الحروف الأولى لكل اسم منها طبقا للترتيب المعروف الحروف الهجاء.