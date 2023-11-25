كل ما تريد معرفته عن Apple Pencil لجهاز آيباد الجديد

MENAFN - Youm7) يعمل "قلم آبل "، على تحسين الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع أجهزتهم اللوحية، حيث كان منذ فترة طويلة ملحقًا مفيدًا لمستخدمي آيباد، ومع طرح الجيل الثالث من قلم آبل الذي يتميز بموصل USB-C، تهدف آبل إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر.بالنسبة للعديد من مستخدمي آيباد، قد لا تكون هناك رغبة ملحة في استخدام قلم Apple Pencil، كما قد يكون السعر (11900 روبية) 142.83 للجيل الثاني من Apple Pencil بمثابة رادع أيضًا.ولحل هذه المعضلة، يأتي قلم آبل من الجيل الثالث مزودًا بمنفذ USB-C جديد تمامًا مع الاحتفاظ بالكثير من وظائف سابقه.كل ما تريد معرفته عن Apple Pencil (USB-C)لجهاز iPad:

يظل تصميم Apple Pencil (USB-C) مميزًا بشكل لا لبس فيه من Apple - فهو أنيق وبسيط ومصنوع بشكل جيد. يوفر اللمسة النهائية غير اللامعة قبضة مريحة، مما يمنع القلم من الانزلاق أثناء الاستخدام الطويل.

وتم الحفاظ على الشكل الأسطواني الانسيابي للقلم الرصاص، مما يوفر توزيعًا متوازنًا للوزن يبدو طبيعيًا في متناول اليد.ويحافظ غياب الأزرار أو المفاتيح في الجزء الخارجي على البساطة التي تشتهر بها شركة آبل.كمايتزامن التكامل السلس للقلم الرصاص مع جهاز آيباد مرة أخرى مع كيفية قيام آبل بالاتصال بجميع أجهزتها.يقدم قلم Apple الجديد تغييرًا كبيرًا - حيث يتضمن منفذ USB من النوع C في نهايته للشحن والاقتران.وأولت شركة آبل اهتمامًا دقيقًا للتجربة اللمسية للتفاعل مع هذا الملحق، وهو ما يتضح في آلية الغطاء.ولشحن قلم Apple Pencil، ما عليك سوى سحب الغطاء، والذي يتم تثبيته مغناطيسيًا في الوضع المفتوح مع انزلاق سهل.ومع ذلك، فإن منفذ الشحن USB-C يمثل خروجًا عن عملية الاقتران السلسة التي تظهر في Apple Pencil (الجيل الثاني)، بدلاً من وضعه بسهولة على جانب جهاز iPad، يتعين على المستخدمين الآن بدء عملية الاقتران يدويًا.ولا يشكل منفذ USB-C مفاجأة حيث تقوم شركة آبل بالتحول تدريجيًا من منافذ Lightning لأجهزتها، كما لا يقتصر هذا التحول على إثبات الملحق في المستقبل فحسب، بل يبسط أيضًا عملية الشحن للمستخدمين الذين اعتمدوا بالفعل USB-C كمعيار لأجهزتهم الأخرى، وفي المقام الأول جهاز آيباد.