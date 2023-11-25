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تحذير شديد اللهجة لمنصات الشوسيال ميديا بالهند.. فيسبوك ويوتيوب على رأس القائمة

11/25/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير أن الحكومة الهندية حذرت شركات التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك فيس بوك ويوتيوب، لتذكير المستخدمين بأنه محظور نشر محتوى مزيف ومحتوى ينشر الفحش أو المعلومات المضللة، وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن وزير تكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراسيخار نقل التحذير في اجتماع مغلق.



واجتمعت الحكومة وشركات الإنترنت الكبرى حيث تم منحهم مهلة أسبوع لتحديث شروط الاستخدام الخاصة بهم والتي لم يتم تحديثها على الرغم من قواعد 2022 التي تحظر المحتوى "الضار" للأطفال أو الفاحش أو "الذي ينتحل شخصية شخص آخر".



وقال وزير تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد أشوينين فايشناو أيضًا إن الحكومة الهندية تعمل أيضًا على وضع لوائح لمعالجة مشكلة التزييف العميق – وهي وسائط (فيديو / صورة) يتم التلاعب بها رقميًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامها لنشر معلومات مضللة.



وقال شاندراسيخار إنه يجب على فيسبوك ويوتيوب رفع مستوى الوعي بالقواعد من خلال تذكير المستخدمين في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول بأنه لا يمكنهم نشر مثل هذا المحتوى وإصدار تذكيرات، ونقل عن المصدرين قوله إنه بخلاف ذلك فإنه سيصدر توجيهات تجبرهم على القيام بذلك



بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن هذا مطلب“غير قابل للتفاوض” للحكومة، على حد قول أحد المصادر. قال Chandrasekhar مؤخرًا إن جميع المنصات وافقت على مواءمة إرشادات المحتوى الخاصة بها مع القواعد الحكومية.



وأبلغ شاندراسيخار أيضًا المنصات أنه سيتم ترشيح ضابط القاعدة السابعة الذي سينشئ منصة حيث سيتمكن المواطنون من لفت انتباه الحكومة إلى إشعاراتهم أو ادعاءاتهم أو تقاريرهم المتعلقة بانتهاك القانون من قبل المنصات.
















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