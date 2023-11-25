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طرح ألعاب جديدة لبعض مستخدمى Sky تستهدف الأطفال.. اعرف التفاصيل

11/25/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت SKY ترقية أخرى، وهذا الإصدار الأخير مثالي للأطفال، خاصة إذا كانوا يحبون لعبة Lego، لكن في نفس الوقت، فإن المستخدمين سيحتاجون إلى الحصول على الحزمة المناسبة للاستفادة منها دون أي تكلفة إضافية، وفقا لتقرير thesun.



وبحسب التقرير فإن Lego Ninjago Spinjitzu Academy هي أحدث لعبة تتم إضافتها إلى Sky Live، وتم تقديم الخدمة لـ
Sky Glass
في الصيف كوسيلة جديدة للعب من جهاز التلفزيون.



كما إنه يعمل باستخدام جهاز كاميرا إضافي، حتى تتمكن من لعب الألعاب القائمة على الحركة البدنية، ويمكن للمستخدمين مشاهدة العروض مع الأصدقاء الذين يمتلكونها أيضًا عن بُعد، كما توجد دروس لياقة بدنية موجهة يمكنك القيام بها من غرفة المعيشة الخاصة بك.



وتأخذ أكاديمية Lego Ninjago Spinjitzu اللاعبين في رحلة عبر دير Spinjitzu باستخدام جسدك للتدرب مثل شخصياتك المفضلة من خلال تتبع الحركة.



وسيحتاج المشاركون إلى العمل على توازنهم وتركيزهم وخفة الحركة أثناء ضرب الأشياء وجمع العناصر وفتح شخصيات جديدة بالإضافة إلى أوضاع اللعبة.



وتأتي الإضافة الأخيرة بعد أسابيع فقط من إعلان Sky عن مجموعة أخرى من الألعاب الجديدة، ومن بينها لعبة
Peppa Pig : Jump، التي تشجع الأطفال على القفز والهز والتنظيف واللعب من خلال عشر حلقات تفاعلية.



وسوف يجد عشاق الكاريوكي الآن Stingray Karaoke، ويتيح لك التطبيق الاختيار من بين أكثر من 70.000 أغنية بـ 25 لغة لمعرفة من يمكنه تحقيق الانسجام في منزلك ،ومن لا يستطيع ذلك من خلال اختيار الثنائيات على الشاشة الكبيرة.



وتختبر اللعبة مهاراتك في حراسة المرمى، باستخدام يديك كقفازات افتراضية من خلال 30 مستوى.
















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