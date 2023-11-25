طرح ألعاب جديدة لبعض مستخدمى Sky تستهدف الأطفال.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) قدمت SKY ترقية أخرى، وهذا الإصدار الأخير مثالي للأطفال، خاصة إذا كانوا يحبون لعبة Lego، لكن في نفس الوقت، فإن المستخدمين سيحتاجون إلى الحصول على الحزمة المناسبة للاستفادة منها دون أي تكلفة إضافية، وفقا لتقرير thesun.
وبحسب التقرير فإن Lego Ninjago Spinjitzu Academy هي أحدث لعبة تتم إضافتها إلى Sky Live، وتم تقديم الخدمة لـ
Sky Glass
في الصيف كوسيلة جديدة للعب من جهاز التلفزيون.
كما إنه يعمل باستخدام جهاز كاميرا إضافي، حتى تتمكن من لعب الألعاب القائمة على الحركة البدنية، ويمكن للمستخدمين مشاهدة العروض مع الأصدقاء الذين يمتلكونها أيضًا عن بُعد، كما توجد دروس لياقة بدنية موجهة يمكنك القيام بها من غرفة المعيشة الخاصة بك.
وتأخذ أكاديمية Lego Ninjago Spinjitzu اللاعبين في رحلة عبر دير Spinjitzu باستخدام جسدك للتدرب مثل شخصياتك المفضلة من خلال تتبع الحركة.
وسيحتاج المشاركون إلى العمل على توازنهم وتركيزهم وخفة الحركة أثناء ضرب الأشياء وجمع العناصر وفتح شخصيات جديدة بالإضافة إلى أوضاع اللعبة.
وتأتي الإضافة الأخيرة بعد أسابيع فقط من إعلان Sky عن مجموعة أخرى من الألعاب الجديدة، ومن بينها لعبة
Peppa Pig : Jump، التي تشجع الأطفال على القفز والهز والتنظيف واللعب من خلال عشر حلقات تفاعلية.
وسوف يجد عشاق الكاريوكي الآن Stingray Karaoke، ويتيح لك التطبيق الاختيار من بين أكثر من 70.000 أغنية بـ 25 لغة لمعرفة من يمكنه تحقيق الانسجام في منزلك ،ومن لا يستطيع ذلك من خلال اختيار الثنائيات على الشاشة الكبيرة.
وتختبر اللعبة مهاراتك في حراسة المرمى، باستخدام يديك كقفازات افتراضية من خلال 30 مستوى.
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