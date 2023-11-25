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كل ما تحتاج معرفته عن الدردشة الصوتية بـchatgpt بعد طرحها للمستخدمين

11/25/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت OpenAI
عن تحديث جديد لبرنامج ChatGP ، حيث قدمت أداة الذكاء الاصطناعي، المسؤولة عن شعبية OpenAI، ميزة الدردشة الصوتية
والتى كانت مدفوعة مسبقًا بشكل مجانى، وذلك وفقًا لتقرير India today.



ChatGPT يجعل الميزة مجانية للجميع


وكانت ميزة الدردشة الصوتية متاحة في السابق فقط للأشخاص الذين كانوا يدفعون مقابل استخدام ChatGPT، ومع ذلك، فهى الآن مجانية لجميع المستخدمين.


ويجب ملاحظة ان خيار الدردشة الصوتية متاح فقط لمستخدمي تطبيق ChatGPT للموبايل، ولا يزال إصدار الويب لا يمنح الجميع خيار الدردشة الصوتية.



ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى التوجه إلى تطبيق ChatGPT للموبايل وتحديد رمز سماعة الرأس على اليمين بجوار مربع المطالبة، وعند الضغط على هذا الرمز لأول مرة، ستظهر نافذة منبثقة تصف ميزة الدردشة الصوتية.



والآن، اضغط فوق اختيار صوت واختر من بين الخيارات المختلفة المتاحة، وسيتيح لك هذا التحكم في صوت ChatGPT أثناء التحدث إليك، وبمجرد الانتهاء، سوف تكون قادرًا على التفاعل مع ChatGPT باستخدام صوتك.



فريق OpenAI يسخر من الفيديو التجريبي


كشفت OpenAI النقاب عن هذه الميزة من خلال مشاركة مقطع فيديو تجريبي على X ، ويمكن سماع الفريق في الفيديو مازحًا وهو يقول إنها كانت "ليلة طويلة" بالنسبة لهم، في إشارة إلى كل ما حدث في الشركة منذ خروج Altman الدرامي، و يشير الفيديو التوضيحي بعد ذلك إلى عدد الأشخاص الذين يعملون في OpenAI-778.



وعند مشاركة الفيديو على X، كتب جريج بروكمان، الذي استقال من وظيفته بعد خروج ألتمان، "تم طرح ChatGPT Voice لجميع المستخدمين المجانيين. جربه - يغير تجربة ChatGPT تمامًا."



سام التمان ضد OpenAI


تم طرد Sam Altman من قبل مجلس إدارة OpenAI بشكل مفاجئ، ومنذ ذلك الحين، كانت الشركة في حالة تغير مستمر ، ووفقاً للتقارير الأخيرة، هدد أكثر من 95% من موظفي الشركة بالاستقالة إذا لم يعيد مجلس الإدارة ألتمان إلى منصبه.



من ناحية أخرى، أعلن ساتيا ناديلا أيضًا أن ألتمان، إلى جانب موظفين آخرين مطرودين من OpenAI، سينضمون إلى Microsoft لقيادة فريق جديد يركز على الذكاء الاصطناعي.



بالاضافة إلى ذلك، كان لكبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة OpenAI إيليا سوتسكيفر دور رئيسي يلعبه في خروج ألتمان ، وفي تغريدة، أعرب عن "أسفه العميق" لتورطه في القرار وكتب: "يؤسفني بشدة مشاركتي في إجراءات مجلس الإدارة، ولم أقصد أبدًا الإضرار بـ OpenAI، أنا أحب كل ما بنيناه معًا وسأفعل
كل ما أستطيع فعله لإعادة توحيد الشركة."



وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة OpenAI عن خروج Sam Altman في منشور بالمدونة، وجاء في منشور المدونة أن مجلس الإدارة لم يعد يثق في قدرة ألتمان على قيادة الشركة لأنه كان "غير متسق في اتصالاته مع مجلس الإدارة، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته".












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