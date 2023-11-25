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طرق سهلة لتحسين أداء لعبة فورتنايت بسرعة في 5 خطوات

11/25/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت أحد لاعبي فورتنايت ،
فإن التأكد من تشغيل لعبتك بأسرع ما يمكن هو الطريقة الرائعة لتحسين فوزك، وتُعد بعض النصائح والحيل للعبة Fortnite طريقة رائعة لتحسين قدرتك على اللعب، حيث يمكنك أيضًا تعزيز أدائك بهذه الطرق السهلة، وفقا لتقرير digitartlend.



1 الدقة: تأكد من ضبطها على الدقة الأصلية لشاشتك لتجنب التشويش، إن أمكن.



2 حد معدل الإطارات: اضبط على معدل تحديث غير محدود أو لشاشتك.



3 وضع العرض: اضبط على DirectX12 إذا كان لديك بطاقة رسومات جيدة إلى حد معقول، أو على الأداء إذا لم يكن لديك.



4
إيقاف تشغيل غالبية الخيارات، أو ضبطها على أدنى إعدادات لها وإيقاف تشغيل خيارات مثل الإضاءة الشاملة والظلال والمعالجة اللاحقة.



5 إذا كان لديك بطاقة رسومات Nvidia، فقم بتشغيل DLSS لرؤية معدل الإطارات لديك يقفز بشكل ملحوظ.



وقال التقرير ، يمكن أن يؤدي وضع أداء DLSS إلى تقليل جودة العناصر المرئية بشكل سيء جدًا، لكن الإعداد المتوازن يعد وسيلة جيدة للسعادة ، كما إنها فكرة جيدة أيضًا تمكين Nvidia Reflex Low Latency، حيث سيقلل من تأخر الإدخال ويساعدك على الاستجابة بشكل أسرع.












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