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مايكروسوفت تصلح مشكلة تؤثر في أنظمة AMD

11/25/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصلحت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬عبر‭ ‬تصحيح‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬ KB 5032190‭ ‬الخلل‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬ويندوز‭ ‬11‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬إعدادات‭ ‬وحدات‭ ‬معالجة‭ ‬الرسومات‭ ‬من‭ ‬ AMD ‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭.‬

ولن‭ ‬يعيد‭ ‬النظام‭ ‬التشغيلي‭ ‬ضبط‭ ‬الإعدادات‭ ‬المخصصة‭ ‬لوحدات‭ ‬معالجة‭ ‬الرسومات‭ ‬إلى‭ ‬القيم‭ ‬الافتراضية‭ ‬بعد‭ ‬تثبيت‭ ‬التصحيح‭.‬

وأبلغ‭ ‬المستخدمون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬عندما‭ ‬لاحظوا‭ ‬أن‭ ‬ويندوز‭ ‬11‭ ‬يعيد‭ ‬تلقائيًا‭ ‬تعيين‭ ‬الإعدادات‭ ‬المخصصة‭ ‬لوحدات‭ ‬معالجة‭ ‬الرسومات‭ ‬من‭ ‬ AMD ‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭.‬

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