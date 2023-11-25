مايكروسوفت تصلح مشكلة تؤثر في أنظمة AMD

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصلحت مايكروسوفت عبر تصحيح شهر نوفمبر KB 5032190 الخلل الطويل الأمد في ويندوز 11 الذي تسبب بإعادة ضبط إعدادات وحدات معالجة الرسومات من AMD عند كل عملية إعادة تشغيل.
ولن يعيد النظام التشغيلي ضبط الإعدادات المخصصة لوحدات معالجة الرسومات إلى القيم الافتراضية بعد تثبيت التصحيح.
وأبلغ المستخدمون في 26 سبتمبر للمرة الأولى عن هذه المشكلة عندما لاحظوا أن ويندوز 11 يعيد تلقائيًا تعيين الإعدادات المخصصة لوحدات معالجة الرسومات من AMD عند كل إعادة تشغيل.
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