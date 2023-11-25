توزيع 90 ألف جهاز تكييف في الأسواق المحلية عام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبـت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









وصل‭ ‬عدد‭ ‬أجهزة‭ ‬التكييف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬جهاز‭ ‬تكييف‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬العلامات‭ ‬العالمية‭.‬

ويقول‭ ‬مدير‭ ‬غاز‭ ‬السلام‭ ‬محمد‭ ‬البني‭ ‬الموزع‭ ‬الأكبر‭ ‬للمكيفات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭:

‬‮«‬يتجه‭ ‬المواطنون‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬المكيفات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬كهرباء‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تشجيع‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬على‭

‬توفير‭ ‬الكهرباء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭

‬شراء‭ ‬المكيفات‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬ضمانها‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وتدفع‭

‬الهواء‭ ‬الحار‭ ‬والساخن،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إقبال‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬مثل‭ ‬الثلاجات‭ ‬والمكيفات‭ ‬والغسالات‭ ‬وغيرها،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬تنتظر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬لتستفيد‭ ‬من‭ ‬التخفيضات‭ ‬العالمية‭ ‬وخاصة‭ ‬أصحاب‭ ‬البيوت‭ ‬الجديدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬تكون‭ ‬للزبون‭ ‬بينما‭ ‬التاجر‭ ‬يكسب‭ ‬ثقة‭ ‬الزبون‭ ‬ويجذبهم‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬أن‭ ‬يضعوا‭ ‬عروضا‭ ‬مميزة‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭.‬

وأشار‭ ‬البني‭ ‬أن‭ ‬عروض‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬تتوفر‭ ‬أون‭ ‬لاين،‭ ‬وعبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والخط‭ ‬الساخن،‭ ‬ولكن‭ ‬يفضل‭ ‬أكثر‭ ‬الزبائن‭ ‬أن‭ ‬يشترون‭ ‬بالحضور‭ ‬إلى‭ ‬المحل‭ ‬لمعاينة‭ ‬البضاعة‭ ‬وخاص‭ ‬المكيفات‭ ‬لأخذ‭ ‬المقاسات‭.‬

وقد‭ ‬تميزت‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتنظيم‭ ‬عروض‭ ‬وخصومات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬والمجمعات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والملابس‭ ‬والأغذية‭ ‬والأحذية‭ ‬والذهب‭ ‬والعطورات‭ ‬والمكياج‭ ‬وغيرها،‭ ‬وشهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬أو‭ ‬تأثيث‭ ‬المنازل‭ ‬الجديدة‭.‬

كما‭ ‬نظم‭ ‬بعض‭ ‬التجار‭ ‬العروض‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بينما‭ ‬سيستمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العروض‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬المستهلكون‭ ‬بعد‭ ‬نزول‭ ‬الرواتب‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬امتنعت‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬خصومات‭ ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المحل،‭ ‬بينما‭ ‬وفرت‭ ‬العروض‭ ‬على‭ ‬البضاعة‭ ‬القديمة‭ ‬فقط،‭ ‬وازدحمت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬بالزبائن‭ ‬في‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬لشراء‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬طوال‭ ‬العام‭.‬