توزيع 90 ألف جهاز تكييف في الأسواق المحلية عام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبـت نوال عباس: الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وصل عدد أجهزة التكييف التي تم توزيعها في الأسواق المحلية لمملكة البحرين في عام 2023 بين 85 ألف جهاز تكييف إلى 90 ألفا من مختلف العلامات العالمية.
ويقول مدير غاز السلام محمد البني الموزع الأكبر للمكيفات في البحرين:
«يتجه المواطنون إلى شراء المكيفات التي توفر كهرباء بنسبة 50 % ، وخاصة مع تشجيع وزارة الكهرباء على
توفير الكهرباء بالإضافة إلى
شراء المكيفات التي يصل ضمانها إلى 5 سنوات وتدفع
الهواء الحار والساخن، لافتا إلى أن الجمعة البيضاء أدت إلى إقبال الناس على شراء كثير من الأدوات الكهربائية والإلكترونيات مثل الثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها، مبينا أن هناك كثيرا من الناس تنتظر هذا اليوم لتستفيد من التخفيضات العالمية وخاصة أصحاب البيوت الجديدة، مشيرا إلى أن الاستفادة الكبرى تكون للزبون بينما التاجر يكسب ثقة الزبون ويجذبهم للمستقبل، وطلب من التجار أن يضعوا عروضا مميزة يستفيد منها المستهلك في الجمعة البيضاء في ظل الظروف الحالية.
وأشار البني أن عروض البيع في الجمعة البيضاء تتوفر أون لاين، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن، ولكن يفضل أكثر الزبائن أن يشترون بالحضور إلى المحل لمعاينة البضاعة وخاص المكيفات لأخذ المقاسات.
وقد تميزت الجمعة البيضاء هذا العام بتنظيم عروض وخصومات كبيرة في الأسواق والمجمعات المحلية على جميع الأجهزة الكهربائية والملابس والأغذية والأحذية والذهب والعطورات والمكياج وغيرها، وشهدت إقبالا كبيرا من الناس، خاصة بعد انتظار الكثير من الزبائن الاستفادة من هذه العروض وخاصة بالنسبة إلى الناس المقبلين على الزواج أو تأثيث المنازل الجديدة.
كما نظم بعض التجار العروض لمدة 3 أيام بينما سيستمر الكثير من التجار في تنظيم العروض إلى نهاية الشهر ليستفيد منها المستهلكون بعد نزول الرواتب وفي الجانب الآخر امتنعت بعض المحلات عن تنظيم خصومات على البضائع الجديدة التي وصلت إلى المحل، بينما وفرت العروض على البضاعة القديمة فقط، وازدحمت كثير من المحلات بالزبائن في الجمعة البيضاء لشراء ما يحلو لهم من السلع بعد انتظار طوال العام.
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