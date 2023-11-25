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روسيا تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانية وكييف تتهمها بشن أوسع هجوم عليها بـ المسيرات منذ بدء الحرب

11/25/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 680 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي «ميغ 29» و18 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.
كما صدت قوات «الغرب» الروسية ست هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدتها 50 قتيلا.
وقال المتحدث باسم هذه القوات سيرغي زيبينسكي «خلال المعارك الدائرة على محور كوبيانسك، صدت قواتنا تزامنا مع ضربات جوية ومدفعية روسية ست هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات على محور كوبيانسك».
وأضاف أن الطائرات الروسية استهدفت تجمعات اللواء الميكانيكي 43 في مناطق بتروبافلوفكا وكوريلوفكا وسينكوفكا.
في المقابل، قالت أوكرانيا إن العاصمة تعرضت لأكبر هجوم ليلي بواسطة مسيرات روسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، ما اسفر عن سقوط جرحى وحرمان عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي.
وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 71 مسيرة هجومية من طراز «شاهد» إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا.
وأوضح أن «غالبيتها دمرت في منطقة كييف».
واستمر الإنذار الجوي في كييف ست ساعات، وتسبب الهجوم بسقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بمبان في العاصمة، على ما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.
وأضاف «يستمر العدو في زرع الرعب والإرهاب».
وتسبب الهجوم أيضا بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات المباني السكنية وأكثر من مائة منشأة.
وقالت وزارة الطاقة الاوكرانية في بيان «تسبب هجوم واسع شن بمسيرات بانقطاع خط للتوتر العالي»، في حين انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
ونددت الخارجية الفرنسية بالهجوم الروسي، وقالت في بيان إن «هذه الهجمات التي تستهدف السكان والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا تشكل جرائم حرب ينبغي محاسبة روسيا عليها»، مؤكدة أن «فرنسا ستظل تقف الى جانب أوكرانيا».
ومع اقتراب الشتاء، تتوقع أوكرانيا زيادة في الهجمات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية، خصوصا منشآت الطاقة، وتخشى وضعا مشابها لما حدث في شتاء 2022 عندما حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات في ظل انخفاض درجات الحرارة.
ورأت السلطات الأوكرانية أن موسكو اختارت «رمزيا» لشن هذه الضربة الواسعة يوم تحيي أوكرانيا فيه ذكرى «هولودومور»، المجاعة الكبرى التي تعرض لها الملايين في البلاد في عهد الزعيم السوفييتي الراحل ستالين.
واشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى «أكثر من 70 مسيرة في ليلة ذكرى المجاعة الكبرى. القيادة الروسية فخورة بواقع أنها قادرة على القتل».
واضاف في بيان «يستحيل علينا نسيان جرائم الإبادة الفظيعة التي تعرض لها الأوكرانيون خلال القرن العشرين، ناهيك عن فهمها والصفح عنها».
وتابع «لقد حاولوا إخضاعنا وقتلنا وإبادتنا» لكنهم «فشلوا».
في غضون ذلك، تعهد الرئيس السويسري آلان بيرسيه بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني في كييف حيث حضر أيضا قمة دولية حول الأمن الغذائي.
وقالت الحكومة السويسرية «في محادثاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أكد الرئيس بيرسيه أن سويسرا تقف متضامنة مع أوكرانيا على المدى الطويل، حتى في أوقات الأزمات المتعددة المتزامنة».
من جهته، قال زيلينسكي على منصة «إكس» إنه جرى خلال اللقاء أيضا مناقشة قضية إزالة الألغام ومقترحات السلام واستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة.
وقال الرئيس السويسري إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا تشمل 10 سيارات إسعاف أخرى وست عربات إطفاء لتحل محل السيارات التي لحقت بها إضرار.

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