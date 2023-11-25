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أميركا الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن

11/25/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرض الشرطي ديريك شوفين، المدان بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي تسبب مقتله بموجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن فيدرالي في أريزونا بجنوب غرب البلاد، على ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
وفي 25 مايو 2020، قضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في مينيابوليس بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالى عشر دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين.
وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين (47 عاما) «تعرض للطعن في سجن فيدرالي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر».
وأضافت الصحيفة أن «شوفين نجا من الهجوم»، مستندة الى شهادة أحد الشخصين.
وأرسلت سلطات السجون الفيدرالية الأميركية بيانا لوكالة «فرانس برس» أكدت فيه وقوع اعتداء من دون تحديد اسم الضحية.
وذكرت أن موظفين في السجن «اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين»، مؤكدة استدعاء أجهزة الطوارئ الطبية.
وأضافت أن السجين نقل إلى «مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص».
وبحسب مقطع مصور نشر على الإنترنت، أبقى ديريك شوفين ركبته على رقبة جورج فلويد، حتى بعدما فقد الرجل الأسود البالغ من العمر أربعين عاما الوعي وأصبح نبضه خافتا. وساعد شرطيان آخران في ابقائه مثبتا الى الارض.
وأدان قضاء مينيسوتا شوفين بتهمة القتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف العام.
ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.
وطلب الشرطي السابق إلغاء الحكم باعتبار أن التغطية الإعلامية الواسعة للملف ومخاطر اندلاع اعمال شغب حرمته من محاكمة «عادلة».

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