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أردوغان لميقاتي لبنان الأكثر تأثرا بحرب غزة

11/25/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عواصم ـ داود رمال ووكالات
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في إسطنبول.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن أردوغان استقبل ميقاتي في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر «دولمة بهجة»، وجرى اللقاء مغلقا بحسب الوكالة.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان «ضرورة العمل على تحقيق هدنة مستدامة في غزة ووقف العمليات العسكرية تمهيدا للانتقال الى العمل لتحقيق السلام المستدام».
وقال «إن أكثر الدول تأثرا بحرب غزة هو لبنان، ونتمنى استمرار الهدنة لكي يبقى لبنان آمنا وهادئا».
بدوره، قال الرئيس ميقاتي «إننا نعول على مساعي الدول الصديقة لإحداث خرق في جدار الأزمة القائمة والعمل على إحلال السلام، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان».

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