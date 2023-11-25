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جونغ أون يطلع على صور فضائية جديدة لقواعد أميركية في هاواي وكوريا الجنوبية

11/25/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم كيم جونغ أون اطلع على صور جديدة التقطها القمر الاصطناعي الذي أطلقته بيونغ يونع حديثا لأغراض التجسس. وشملت الصور الجديدة «مناطق تشكل أهدافا رئيسية» بينها القاعدة العسكرية الأميركية في بيرل هاربر وقاعدة هيكام الجوية في هونولولو، ومواقع في كوريا الجنوبية منها العاصمة سيئول، ومدن أخرى أبرزها بيونغتيك الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من سيئول التي تستضيف «كامب هامفريز» أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخارج. وتستضيف هذه المدينة أيضا قاعدة «أوسان» الجوية التي تتضمن قيادة عمليات سلاح الجو الكوري الجنوبي فضلا عن قاعدة جوية أميركية.
وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إلى أن الزعيم كيم جونغ اون اطلع كذلك على صور من مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية.
وقالت كوريا الشمالية إن بين الصور واحدة لحاملة الطائرات الأميركية «كارل فينوسون» التي تعمل بالدفع النووي.
ونجحت بيونغ يانغ في وضع قمر عسكري لأغراض التجسس في المدار قبل أيام، ويفيد خبراء بأن من شأن ذلك أن يحسن قدرات بيونغ يانغ على جمع معلومات استخبارية فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات حيوية في أي نزاع عسكري محتمل.

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