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الحرب الإسرائيلية تدفع قطاع غزة إلى حافة الجوع

11/25/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعيش الأهالي في قطاع غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة، حيث يتعرضون للجوع والمرض بعد نجاتهم من القصف العشوائي والغارات التي توقفت مؤقتا بسبب الهدنة.
ويشهد الغزاويون نقصا في كل شيء في الدواء والعلاج والطعام والمياه، كما يفتقدون للغذاء والمحروقات ويعيشون بلا كهرباء منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الماضي، ما اضطرهم لاستخدام طرق بدائية لتأمين قوت يومهم من الخبز والطعام باستخدام النار والحطب وما يمكن إشعاله للتغلب على النقص الحاد في غاز الطهي.
وفي محاولة لاستغلال كل دقيقة من الهدنة الإنسانية يسعى الغزاويون إلى الحصول على الدقيق والمواد الغذائية المتوافرة في السوق أو عبر نقاط توزيع المعونات في محاولة لتأمين احتياجاتهم خوفا من استئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة، حيث يصبح التنقل صعبا.
ومنذ بداية الحرب على غزة أغلقت كل معابر القطاع ولم تدخل أي بضائع أو وقود، لذلك ما لبثت أن انقطعت عنه الكهرباء بالكامل ونفدت كل المواد الغذائية من المحال التجارية نظرا لعدم دخول مواد جديدة وحتى محلية الصنع لم يعد لها وجود نظرا لتوقف كل المصانع عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي أو لنفاد الوقود.
وتنقل وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصطفى أحمد أحد تأكيده أن الحصول على الدقيق أمر بالغ الصعوبة، خاصة أن المطحنة الوحيدة التي تعمل داخل القطاع والموجودة في مدينة دير البلح تعرضت للقصف وتوقفت عن العمل حتى تمكن أصحابها من إعادتها للعمل جزئيا وأصبحت تنتج كميات أقل بكثير من إنتاجها الطبيعي.
وأشار أحمد إلى أنه بتوقف القطاع عن إنتاج الدقيق لم يعد أمامهم سوى المساعدات التي تقدمها «الأونروا» من الدقيق والتي من المفترض توزيعها على المخابز، إلا أن انقطاع غاز الطهي تسبب في توقف كل المخابز عن العمل وأصبح على المواطن الحصول على الدقيق وصناعة الخبز في بيته باستخدام طرق بديلة مثل الحطب أو الفحم.
بدوره، قال ياسر أبوحليب إنه بسبب الحاجة الشديدة لدقيق الوكالة والذي يتطلب الحصول عليه التوجه لمراكزها وإبراز البطاقة الشخصية، حيث يتم توزيع الكميات وفقا لعدد أفراد الأسرة، أصبحت تلك المراكز تشهد ازدحاما شديدا وقد تجد أشخاصا يجلسون ليومين أو 3 أيام وينامون على الأرض حتى يتمكنوا من الحصول عليه.
وأكد أنه في حال لجأ المواطنون إلى المحال التجارية للشراء فإنهم لن يجدوا إلا مواد غذائية قليلة جدا إضافة إلى كثير من مواد التنظيف التي تتوافر بشكل كبير نظرا لعدم الاعتماد في بيعها على تاريخ انتهاء أو لا يأبه أحد لذلك.
وأضاف: «الأسعار أصبح مبالغ فيها وأنه عندما احتاج إلى كيس دقيق ولم يتمكن من الحصول عليه من مراكز الوكالة اشتراه من مدينة دير البلح بمبلغ 200 شيكل، وهي ثمن الدقيق 130 شيكل وأجرة السيارة التي أوصلت له الدقيق لمدينة خان يونس 70 شيكل نظرا لغلاء الوقود بشكل جنوني».
من جانبه، أكد مدير المختبرات في المطاحن إحسان الفرا، أن المطاحن عملت منذ بدء الحرب على توفير الدقيق للمواطنين وبالأسعار التي كانت تباع بها قبل الحرب، مبينا أن إغلاق المعابر وعدم قدرتها على استيراد القمح ذو الجودة العالية وكذلك نفاد الوقود أجبرهم على إيقاف عمل المطاحن بشكل كامل».
وقال الفرا: «حتى المطاحن الوحيدة القادرة على العمل تعرضت للقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية وتوقفت عن العمل تماما قبل العودة للعمل بشكل جزئي لا يلبي إلا جزء بسيط من احتياجات القطاع».
وأكد التاجر حسام المشني ان المواد الغذائية وكل البضائع انقطعت من السوق نظرا لأنها لم تعد تدخل من المعابر المغلقة، وأنهم باعوا ما كانوا يملكونه في المخازن بنفس الأسعار التي كانت في الأوقات العادية.
وقال: «انقطاع المواد الغذائية بشكل كامل دفع بعض التجار ممن يحتكرها لاستغلال الوضع وبيعها بأسعار خيالية، فعلى سبيل المثال فإن كيس الدقيق الذي يزن 25 كغم كان يباع بـ 30 شيكل فأصبح يباع ان وجد بـ 120 إلى 150 شيكل، وأن كيلو ملح الطعام كان يباع بشيكل فقط أصبح سعره من 10 إلى 15 شيكل، وأن كيلو السكر كان بـ 3 شواكل أصبح من 5 إلى 9 شواكل».

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