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الحرب تحصد أرواح 66 صحافيا

11/25/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية مقتل 66 صحافيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت النقابة، في حصيلة نشرتها على منصة فيسبوك، «66 شهيدا من الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».
وتابعت «هناك صحافيان مفقودان هما نضال الوحيدي وهيثم عبدالواحد، فيما يوجد 31 صحافيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت النقابة «من بين المحصلة 6 صحافيات قتلن، وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، ودعاء شرف».
وطالبت النقابة في بيان «كل المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحافيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحافي».

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