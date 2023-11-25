الحرب تحصد أرواح 66 صحافيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية مقتل 66 صحافيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت النقابة، في حصيلة نشرتها على منصة فيسبوك، «66 شهيدا من الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».
وتابعت «هناك صحافيان مفقودان هما نضال الوحيدي وهيثم عبدالواحد، فيما يوجد 31 صحافيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت النقابة «من بين المحصلة 6 صحافيات قتلن، وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، ودعاء شرف».
وطالبت النقابة في بيان «كل المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحافيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحافي».
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