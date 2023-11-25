سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم بمسيرة إيرانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي أمس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: «نحن على علم بالتقارير بأن مسيرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي» أمس الأول، مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجل «إصابات» على متنها.
من جهتها، أفادت شركة «إمبري» للأمن البحري عن تعرض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيرة على مسافة قريبة منها. وأضافت أن «السفينة تديرها شركة على صلة بإسرائيل، ويؤشر التقييم الى أن ذلك هو سبب استهدافها»، مشيرة الى أنه في الأيام التي سبقت الهجوم، تم إطفاء إرسالات تعقب السفينة بعيد إبحارها من أحد موانئ دولة الإمارات.
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