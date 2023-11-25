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سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم بمسيرة إيرانية

11/25/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي أمس.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: «نحن على علم بالتقارير بأن مسيرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي» أمس الأول، مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجل «إصابات» على متنها.
من جهتها، أفادت شركة «إمبري» للأمن البحري عن تعرض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيرة على مسافة قريبة منها. وأضافت أن «السفينة تديرها شركة على صلة بإسرائيل، ويؤشر التقييم الى أن ذلك هو سبب استهدافها»، مشيرة الى أنه في الأيام التي سبقت الهجوم، تم إطفاء إرسالات تعقب السفينة بعيد إبحارها من أحد موانئ دولة الإمارات.

MENAFN25112023000130011022ID1107485282

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