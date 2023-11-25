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تجدد المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في عواصم غربية

11/25/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجددت التظاهرات الداعمة للفلسطينيين والداعية الى تمديد الهدنة في قطاع غزة.
وتظاهر الآلاف في كل من لندن وباريس وفيينا وميلانو وفرانكفورت وأورهوك في الدنمارك، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات المنددة بالحرب الاسرائيلية على غزة مطالبين باستمرار الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.
وأمس، حذرت شرطة لندن من أنها ستقبض على أي متظاهر يظهر سلوكا عنصريا قبل خروج آلاف المحتجين في مسيرة مؤيــدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية (لندن).
وقالت ليندسي جيرمان، وهي ناشطة مناهضة للحرب، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»: «نريد وقفا دائما لإطلاق النار يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى حل سياسي. إننا بعيدون جدا عن ذلك وعلى حكومتنا أن تبذل المزيد لضمان حدوث ذلك».
وكانت الشــرطـــة البريطانية اعلنت أمس الأول أنها ستنشر أكثر من 1500 من رجال الأمن للسيطرة على الاحتجاج.
وقال أدي أديلكان نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة «ما زلنا نرى التأثير التراكمي لاستمرار الاحتجاج وزيادة التوتر وتزايد جرائم الكراهية»، مضيفا أن الشرطة وزعت منشورات على المتظاهرين لتحذيرهم من عقوبات السلوك العنصري.
وأضاف «ينص ذلك على أن أي شخص يظهر (سلوكا) عنصريا أو يحرض على الكراهية ضد أي جماعة يجب أن يتوقع القبض عليه وكذلك أي شخص يدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى».
وألقي القبض على أكثر من 120 متظاهرا خلال مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اندلعت مناوشات بين الشرطة وجماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف التي تجمعت للاحتجاج على التظاهرة.

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