مصر وقطر تنقذان هدنة غزة بتذليل عقبات الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزبن والأسرى

MENAFN - Al-Anbaa) نجحت مصر وقطر في انقاذ الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل من الانهيار وضمان استمرارها، بعدما تدخلت القاهرة والدوحة وقامتا بتذليل العقبات التي أخرت لعدة ساعات إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين والاسرى من الجانبين وفق اتفاق الهدنة الانسانية المؤقتة في قطاع غزة.وقد عزت اسرائيل هذا التاخير إلى "اسباب فنية"، بينما ارجعته حماس إلى عدم التزام تل ابيب بشروط الاتفاق.وتم الإفراج عن 13 محتجزا إسرائيلياً من غزة، وهم: 8 أطفال و5 نساء بالإضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية خارج إطار اتفاق الهدنة.وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلمت الصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية وأربعة تايلانديين من خارج اتفاق الهدنة.وأكد بيان مشترك للجيش الاسرائيلي وجهاز الامن الداخلي "الشاباك" وصول المحتجزين واجراء الفحص الطبي لهم والتاكد من هوياتهم، مبينا انهم 13 اسرائيلياً و4 اجانب يحملون الجنسية التايلاندية.وفي المقابل، أفرجت اسرائيل عن 39 من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين من سجن "عوفر" بالضفة الغربية المحتلة، وهم: 33 طفل و7 أسيرات.وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم في بلدين بيتونيا و القدس الشرقية المحتلة. وأبرز المفرج عنهم: شروق دويات، و إسراء جعابيص (38 عاما) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاما.وقبيل ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".وأكدت "حماس" في بيان أنها "استجابت للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".وذلك بعدما كانت قد أعلنت كتاب القسام أنها قررت تأخير الافراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين لديها، بسبب عدم التزام الاحتلال بشروط الاتفاق لاسيما شرط الاقدمية، وعدم ايصال شاحنات المساعدات الانسانية الى شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى قالت مصر إنها تلقت «مؤشرات إيجابية» بشأن احتمال تمديد الهدنة. ونقلت «رويترز» عن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قوله في بيان إن القاهرة تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق «لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رغبة بلاده في أن تتحول الهدنة إلى «وقف دائم لإطلاق النار» بعد أسابيع من الحرب في

قطاع غزة.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه البرتغالي جواو غوميش كرافينيو والسلوفينية تانيا فاجون: «نحن كلنا نريد لهذه الهدنة أن تتحول الى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان».

وأضاف: «ثمة أصوات تتعالى الآن، وإذا ما نظرنا إلى المواقف الدولية نرى أن هناك تطورا ملحوظا في هذه المواقف باتجاه الدعوة لوقف إطلاق النار».

وتابع: «سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن في 29 من هذا الشهر ستحضره لجنة الاتصال العربية الإسلامية التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، سنضغط جميعا من أجل أن يكون هناك قرار باتجاه وقف إطلاق النار».

وحذر الصفدي من أنه «إذا لم يتم اتخاذ هذا القرار فمجلس الأمن مسؤول عن إدامة هذه الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة»، مؤكدا أن «إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن في السابق وإذا لم تلتزم (في المستقبل) فعلى المجتمع الدولي أن يواجه التحدي الأكبر لمصداقيته».

واعتبر أن إسرائيل «ترتكب جرائم حرب في خرق واضح» للقانون الدولي، متوجها بالسؤال الى المجتمع الدولي عما سيقوم به «إن استمرت إسرائيل بالضرب بعرض الحائط إرادتكم وقراراتكم». ومع غياب الطائرات وتوقف القصف المدفعي تمكن سكان غزة من الالتفات إلى إصلاح أو إنقاذ ما أمكن، استغل المئات الهدنة وغادروا شمال القطاع ومدينة غزة سيرا على الأقدام حاملين ما أمكن من أمتعتهم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، إخلاء المستشفى الإندونيسي «بالكامل» والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي. وقال القدرة لوكالة الأناضول التركية إن «المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة غير كافية وهي أقل بكير مما كان يدخل سابقا».

وحذر من أن «الوضع الصحي في قطاع غزة سيئ جدا وكارثي للغاية ومنهار ولا توجد أي مقومات صحية».

وأوضح أن «مستشفيات «المعمداني» و«العودة» و«كمال عدوان» تعمل بإمكانيات ضعيفة ومحدودة للغاية في شمالي القطاع الذي يوجد به نحو 900 ألف مواطن».

من جهته، أكد مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح لـ «الأناضول» أن قافلة تضم 61 شاحنة مساعدات توجهت إلى مناطق شمالي القطاع، مشيرا إلى أنها تعد «الأكبر منذ بداية الحرب»، ولاحقا أعلنت إسرائيل دخول 50 شاحنة إلى تلك المناطق. وكانت تحمل الغذاء والمياه ومعدات الإيواء والإمدادات الطبية وتم إرسالها إلى شمال قطاع غزة وإلى الملاجئ في المناطق التي لم يتم إخلاؤها من القطاع الفلسطيني.

بدوره، حذر مسؤول الفريق الطبي النرويجي لقطاع غزة مادس غيلبرت من أن عدد شاحنات الإغاثة الذي سمحت بدخوله إلى القطاع بنود الهدنة غير كاف.

وخلال حديثه للجزيرة، قال إن 75% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة، وأضاف ان الوضع شديد الصعوبة في القطاع والاحتلال شن هجوما عنيفا على النظام الصحي.