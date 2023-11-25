-->

Sunday, 26 November 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آباء وأمهات.. وآهات في المستشفيات

11/25/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لن أتحدث هنا بأصوليات بر الوالدين وما يجب تجاههما مما يعرفه كل مسلم مؤمن عاقل مبصر، لكني سأسرد في عجالة سلوكيات انتشرت في مجتمعنا مما يندى له الجبين ويضرب بمبادئ الإسلام ومكانة الوالدين في ديننا عرض الحائط. وما أكثرها من مشاهدات محزنة وممارسات مؤلمة ومظاهر قاتمة من عقوق الوالدين تبعث على الأسى ما كنا نعهدها من قبل.
مما لم يعد مصادفة أو غريبا عن الأعراف الفاسدة أن نرى تجاهلا من أبناء وبنات لاتصالات آبائهم أو أمهاتهم، بذريعة شواغل الحياة وأعبائها، وقد يكتفي بعضهم بإرسال الرسائل لأبيه أو أمه متأففا من الرد عليهما والإصغاء إليهما، وهو لا يدري أنه غارق في العقوق وطامس للحقوق وفاقد التوفيق والبركة.
هناك لقطات من الألم والحسرة في المستشفيات الحكومية ودور الرعاية الاجتماعية المكتظة بالآباء والأمهات، بسبب عقوق الأبناء وإرضاء الزوجات، فلم يتورع هؤلاء عن إيداع آبائهم أو أمهاتهم المسنين في دور الرعاية أو إحضارهم للمستشفيات الحكومية بقصد علاجهم ثم التخلي عنهم ليقضوا ما تبقى من سني عمرهم على أسرة المستشفيات التي تشترط توقيع الأولاد لمغادرة هؤلاء المرضى، فيرفض هؤلاء العاقون والعاقات التوقيع رغم تماثل آبائهم وأمهاتهم للشفاء.
بل بلغ انعدام الوجدان فيهم مبلغا عظيما، حيث يطلبون من إدارة المستشفى عدم الاتصال بهم إلا بعد مفارقة آبائهم وأمهاتهم الحياة، فأي لؤم هذا؟ ومن أي طينة جبلت تلك القلوب المتحجرة؟ والله إنها جفوة ما بعدها جفوة، وقسوة ليس كمثلها قسوة، فأي جنة سيدخل هؤلاء العاقون؟ وأي أرض ستقلهم وأي سماء ستظلهم وأي قبور ستضمهم وقد غدروا بوالديهم بعد أن رقت عظامهم وبلغوا من الكبر عتيا؟
والله إن الأقلام والكلمات لتعجز عن وصف ما في هذه المؤسسات والمستشفيات من دموع وحسرات ومآس وآهات، بعد أن أصبحت دور انتظار الموت ومساكن العقوق ومأوى الذين لم ينجبوا رجالا، ففيها آباء يبكون ويتألمون بعد أن تخلى عنهم أبناؤهم وبناتهم، وأمهات يذرفن الدموع، ويستجدين أبناءهن وبناتهن، ولا مجيب، وقد تمر الشهور ولا يرون منهم أحدا، ولو جاء لأبصروا النور من وجهه، ولكنهم في واد وأولادهم في واد آخر قد شغلتهم أعمالهم وألهتم أسرهم، وأفسدت الحياة نفوسهم وضمائرهم، فأصبحوا عنوانا لازدراء أصحاب الفضل، ونكران الجميل.
أيها الأبناء الكرام.. ما قرأتموه أعلاه هو عين العقوق والشقاء والكبائر والموبقات ومسببات دخول النار وموجبات سوء الخاتمة وتعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ما نراه ليس إلا خروجا على من شقوا ليسعدونا وأفنوا حياتهم ليرونا نعيش. آباؤنا وأمهاتنا قضوا أعمارهم واستهلكوا أنفاسهم ونفدت طاقاتهم وجفت الدماء في عروقهم ونحتوا الصخر وجالدوا الصعاب وأحرقوا ماضيهم من أجل مستقبلنا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
أدركوا ما بقي من أعمار والديكم في هذه الحياة القصيرة فبعد فراقهم سيطبق عليكم ظلام الدنيا الدامس وستعيشون يتم الكبار وحرمان الأمهات والآباء، ولن يعوض عن حب الوالدين وحنانهما وعطفهما ومودتهما ورحمتهما شيء في الوجود.
في الختام: إلى كل أخ وأخت وابن وبنت، أخاطب وجدانكم وضمائركم وفطراتكم السليمة.. كونوا أوفياء لمن كانوا أسباب وجودكم في هذه الحياة.. ولا تكونوا أشقياء في الدنيا والآخرة.. هذه نصيحتي لكم بالمجان قبل أن تدفعوا أبهظ الأثمان.. هناك من يتمنى أن يدفع ثروته من أجل أن يسمع صوت أمه أو أبيه بعد وفاتهما، لا تؤجلوا الرد على اتصالاتهم، ولا تحرموا أنفسكم من التقلب في نعمة سماع أصواتهم وتفقد أحوالهم.. وكم رأيت من موفق قطع اجتماعاته وانشغالاته من أجل الرد على والده أو والدته متشرفا بالحديث معهما ومفتخرا بأنهما أهم عنده من الدنيا وما فيها. إنها نعمة لا يعلمها إلا من فقدها. فاستثمروا اليوم في برهم، والزموا أرجلهم فثم الجنة.
والله الموفق.


[email protected]

MENAFN25112023000130011022ID1107485279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث