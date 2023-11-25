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إظهار العدم

11/25/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دائما ما يظهر الناس عدم حزنهم، وعدم خوفهم، وعدم رغبتهم.. إظهار العدم وإخفاء الحقيقة أمر مزعج، فلماذا يقدم عليه الواحد فينا؟!
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أحد الأصدقاء توفي ابنه بعد ولادته بـ9 ساعات فقط، يقول لي غسلته وأمسكت بيده أحركها، وأقول للذي بجانبي انظر لصغر حجم يد ابني وأتصنع الابتسامة، وبعد رجوعي للبيت انهرت بإحدى الغرف المغلقة وبكيت كثيرا على فراقه.
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شخص آخر يركب الطائرة.. فيخبر كل من حوله بعدم خوفه وأنه لا يهاب المطبات الهوائية، ومع أول اهتزاز يتغير لونه ويتصبب عرقا لكن يحاول كتمان الجزع والخوف الذي حل به.
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وآخر مثال من يظهر عدم اهتمامه أو رغبته في المال أو المنصب.. وهو بحقيقة الأمر قد يتخلى عن جميع مبادئه مع أول اختبار وامتحان.
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محاولة إخفاء الحزن والخوف والرغبة.. وإظهار خلاف ذلك تشعر الشخص بالقوة المؤقتة.. لكن تجعله على حافة الانفجار.. كأن يقوم الشخص بنفخ البالون بشكل مستمر من دون توقف أو إخراج الهواء منه بطريقة أو بأخرى.. سينفجر البالون لا محالة.. كذلك الإنسان إذا كبت مشاعره وجعلها تتراكم بداخله ستظهر عليه في يوم من الأيام إما على هيئة مرض أو انهيار كلي أو ستتبدى للناس حقيقته.
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النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على فراق ابنه إبراهيم وتأثر لما توفي عمه حمزة وعمه أبوطالب، وقال للأعرابي وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك.
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هي مشاعر لحظية تمر على كل واحد فينا سواء فرح أو حزن، ما المانع من إظهارها أو حتى مشاركة غيرك بها؟! سمعنا بالتأكيد قصة الخنساء لما توفي أقرب الناس إليها، لكن لما رأت أن الجميع مصاب ومكلوم أيضا قالت بيتا من الشعر مازال يذكر إلى الآن:
ولولا كثرة الباكين حولي.. على إخوانهم لقتلت نفسي
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المشاعر والأحاسيس إشراكها مع الغير يخفف من وطأتها على النفس إن كانت حزينة، ويزيد فرحك أكثر إن كانت سعيدة.. لذلك تقام مجالس العزاء ووجدت صالات الأفراح لمثل هذه الأغراض.


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